Juffrouw Jannie en lullo komen in de Dikke Van Dale

De termen uit de serie die al sinds 2005 van de buis is, worden nog zo vaak gebruikt dat 'lullo' en 'Juffrouw Jannie' binnenkort een vermelding krijgen in de Dikke Van Dale.

Juffrouw Jannie, een personage met een flinke bos krullen. komt in de Jiskefet-reeks 'Debiteuren Crediteuren' iedere dag koffie met koek brengen bij Jos en Edgar. Zodra Jannie tijdens de koffiepauze het kantoor binnenstapt, krijgt ze van de mannen stelselmatig een reeks grappen te verduren, vaak over haar kletskoppen en stroopwafels. 'Juffrouw Jannie' zal in de Van Dale worden opgenomen als synoniem voor het prototype koffiejuffrouw bij bedrijven. En achter de bestaande term 'lullo' zal voortaan worden toegevoegd dat de term populair is geworden dankzij de drie corpsballen uit de gelijknamige serie 'Lullo's', waarin acteurs en Jiskefetmakers Kees Prins, Herman Koch en Michiel Romeyn met een overdreven Gooise r het leven in een studentencorps ensceneren.

Volgens de hoofdredacteur van de Van Dale, Ton van den Boon, zijn de uitdrukkingen zo bekend dat ze een plekje in het woordenboek verdienen. "Veel uitdrukkingen uit Jiskefet zijn generatiewoorden", aldus Den Boon.

De taal uit het programma wordt voornamelijk gebruikt door mensen tussen de 40 en de 55 jaar, die de serie keken toen die nog werd uitgezonden. Van den Boon: "Tegelijkertijd zijn termen als 'Goeiesmorgens' en 'Goedemorgen deze morgen' wel op een heel dwingende manier aan onze Nederlandse taal toegevoegd. En ze worden, ook na vijftien jaar, nog steeds veelvuldig gebruikt."

