JR, het verhaal van een jochie dat het systeem verslaat, komt niet echt binnen

Een elfjarige jongen gooit een economisch systeem overhoop en ontwricht zo duizenden levens. Het klinkt onvoorstelbaar, maar in de voorstelling 'JR' van het Vlaamse theatercollectief FC Bergman wordt het werkelijkheid.

Als de jongen JR de directeur van een multinational ontmoet, die hem de enige regel van het kapitalistische systeem influistert - speel om te winnen - voegt hij de daad bij het woord. Hij speculeert op de beurs en haalt de bestaande orde overhoop.

Het Holland Festival toont dit epos in een enorme loods in Food Center Amsterdam, voor zo'n 1200 man. De voorstelling, naar de roman uit 1975 van William Gaddis, is een live gemaakte film en theatrale installatie ineen.

Schwung en emotie

Geconcentreerd in een enorme vierkante doos met vier verdiepingen, een trappenhuis in het midden en talloze kamertjes, vertellen de spelers en filmers van FC Bergman het verhaal van JR, zijn stromannen en hun relaties. Overal zijn (verborgen) deuren, waardoor de spelers van de ene in de andere scène kunnen stappen. Kamers worden snel omgebouwd, decorstukken verplaatst. De cameramannen volgen alles in deze vier uur durende megaproductie op de voet.

Behalve de jonge JR, doeltreffend rationeel gespeeld door Wolf Verniers, is er nog een flink aantal hoofdpersonen en een enorme hoeveelheid nevenpersonages. Centraal staat componist en (ex-)docent Edward Bast, een mooi gelaagde rol van Oscar van Rompay, die door JR als externe vertegenwoordiger is aangewezen. Docent en schrijver Jack Gibbs krijgt van een prachtige Jan Bijvoet een even tragisch en manipulatief karakter mee. Eigenlijk excelleren alle acteurs in JR: ze brengen schwung en emotie.

Toch komt het geheel niet echt binnen. Dat ligt vooral aan de gekunstelde vorm: live video en toneelspel in combinatie met zo'n complex decor en veel te veel overbodige zijlijntjes en lollige kunstgrepen. Met een kleinere trukendoos had JR meer indruk kunnen maken.

Elke week nieuwe voorstellingen, besproken door onze recensenten. U leest ze hier.