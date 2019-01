Journalist pleegde fraude, keer op keer op keer

Enkele honderden artikelen verschenen er van zijn hand. Verhalen waarin vaak bronnen voorkomen die niet te traceren zijn. In 2014 werd hij door drie nieuwsmedia ontslagen vanwege plagiaat. Toch vond zelfstandig journalist Peter Blasic elke keer nieuwe opdrachtgevers. Totdat twee journalisten van De Groene Amsterdammer hem ontmaskerden.

Het weekblad publiceerde deze week een artikel waaruit blijkt dat de Nederlandse journalist, die ook schreef onder de naam Peter Mertens, meermalen fraude heeft gepleegd. De hoofdredacteuren van Nieuwe Revu, Vice, OneWorld en het Belgische Knack erkennen dat ze niet kunnen instaan voor de mensen die Blasic in zijn stukken aan het woord laat.

Blasic, die ook als ambtenaar bij de gemeente Roermond werkt, heeft een deel van zijn bronnen mogelijk zelf verzonnen – al ontkent hij zelf het bedrog. Veel van de personen die hij met voor- en achternaam noemt heeft De Groene niet kunnen opsporen en Knack schrijft op zijn website te hebben ontdekt dat Blasic nooit contact had met meerdere buitenlanders die hij in artikelen citeert. Ook blijkt de door Blasic aangeleverde profielfoto op de website van Knack van een model. Naar aanleiding van de onthullingen hebben zowel Knack als Nieuwe Revu artikelen van Blasic ingetrokken.

Plagiaat

Ook bij Elsevier, HP/De Tijd en de Belgische nieuwssite Apache is de verslaggever onzorgvuldig met zijn bronnen omgegaan. In artikelen die Blasic voor deze media tikte, heeft hij passages uit stukken van andere journalisten overgeschreven zonder bronvermelding.

Anders dan bij Nieuwe Revu, Vice, OneWorld en Knack, wisten de hoofdredacteuren van deze drie media al eerder dan De Groene dat Blasic sjoemelde met bronnen. Apache verbrak al in 2014 in stilte alle banden met de freelancer wegens plagiaat. In 2017 werd hij opnieuw betrapt bij HP/De Tijd, die hem al even geruisloos de wacht aanzegde en al zijn driehonderd artikelen verwijderde. En een jaar later verloor ook Elsevier het vertrouwen in Blasic en zegde de samenwerking op, wederom zonder er ruchtbaarheid aan te geven.

Aan het gesjoemel met bronnen werd geen ruchtbaarheid gegeven

Dat deze media hun handen in stilte van Blasic hebben afgetrokken, is een belangrijke reden dat de ambtenaar jarenlang werk vond bij zo veel verschillende titels, stelt Frits van Exter, voorzitter van de Raad voor de Journalistiek en voormalig hoofdredacteur van Trouw en Vrij Nederland. Wellicht hadden redacties elkaar kunnen informeren op het moment dat ze de namen Blasic of Mertens zagen opduiken in andere media.

© -

“Maar nog belangrijker is dat je als journalistieke organisatie je lezers direct informeert wanneer je te maken hebt met bedrog, net als Trouw deed toen daar een aantal jaren geleden fraude aan het licht kwam, en recentelijk Der Spiegel. Door te erkennen dat het is misgegaan, te vertellen hoe het is ontdekt en welke maatregelen je neemt om herhaling te voorkomen, versterk je het vertrouwen van het publiek juist in plaats van het te beschadigen. En vertrouwen is waar de journalistiek op draait.”