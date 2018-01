Journalist Bert Bakker onderzoekt: wat onderscheidt de landen in het Noorden van die in het Zuiden?

Met lyrische verhalen keren Noord-Europeanen terug van hun vakantie in Zuid-Europa. De rest van het jaar is menigeen een stuk negatiever. Eenmaal weer aan het werk, bestaat bij velen de indruk dat in mediterrane streken het goede leven gewoon doorgaat. Zuid-Europeanen zijn chronisch luie potverteerders. Elke vorm van steun staat gelijk aan het gooien van geld in een bodemloze put.

Ook bij wie ogenschijnlijk positiever is over de Zuid-Europeanen, ligt een zekere neerbuigendheid en gevoel van verhevenheid vaak op de loer. Over bijvoorbeeld Spanjaarden, Italianen en Grieken wordt gepraat alsof ze een soort edele wilden zijn, nog onbesmet door de uitwassen van het kapitalistische systeem. Of ze worden beschouwd als een soort ontwikkelingsproject: geef geduldig als Noorden en de verheffing van het Zuiden zal vanzelf een feit worden.

Lastig te ontkennen Hoe dan ook, de waterscheiding binnen Europa valt lastig te ontkennen. Journalist Bert Bakker zoekt in ‘Onbegrepen Europa. Nieuw licht op een eeuwenoude tweedeling’ naar een verklaring. Wat onderscheidt de landen in het Noorden van die in het Zuiden? Bakker veegt ze één voor één van tafel als gemakzuchtige, deels racistische en makkelijk te weerleggen theorieën Tijdens zijn speurtocht naar een antwoord passeren allerlei veelgehoorde verklaringen de revue. De protestantse mentaliteit zou leiden tot een sterker arbeidsethos. In het Zuiden leeft men niet om te werken, maar werkt men om te leven. Daar telt de gemeenschap meer en het individu minder, wat zou leiden tot minder geldingsdrang en ondernemingszin. Een mild klimaat zou lui maken, waar de soms barre weersomstandigheden in Noord-Europa nopen tot planning en inventiviteit. Bakker veegt ze één voor één van tafel als gemakzuchtige, deels racistische en makkelijk te weerleggen theorieën.

Middeleeuwen De auteur van ‘Onbegrepen Europa’ zoekt het liever in de Middeleeuwen en de tijd direct daarna. Grote delen van Zuid-Europa, maar ook Rusland, kenden feodale of neofeodale systemen. Leenheren bezaten de meeste macht en het meeste land. Rangen en standen telden en lagen vast. De economie leunde sterk op land- en mijnbouw. Ondernemingszin en innovatiedrang werden niet erg gestimuleerd. Wie iets gedaan wilde krijgen, vertrouwde vooral op familiebanden, gunsten of de weldadige werking van smeergeld. Veel van deze oude structuren en gewoonten bestaan tot op de dag van vandaag. In Noord-Europa, maar ook in Noord-Italië en Catalonië, beklijfden de feodale systemen niet. Daar namen handel, transport en later de industrie een grote vlucht en ontstonden machtige steden. In deze meer egalitaire middenklassesamenlevingen zochten burgers al onderhandelend naar politieke en economische oplossingen. Ze werden er assertiever en gingen autonomer denken. De overheid zorgde ondertussen vaker voor de minderbedeelden of zaken als infrastructuur. Volgens Bakker is het niet de vraag of Noord-Europese landen rijk werden door vertrouwen, verantwoordelijkheidsbesef en nuchterheid of dat die eigenschappen juist ontstonden door de rijkdom. Middenklasseregio’s zijn middenklasseregio’s omdat ze dat altijd waren.