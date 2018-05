Joseph Roth beschrijft communistisch Rusland vóór Stalin kwam

Van de Oostenrijkse schrijver Joseph Roth, een van de grootste romanciers uit het interbellum, is minder bekend dat hij een jaar als journalist heeft gewerkt in Rusland. Journalistieke verslaggeving is per definitie tijdgebonden, maar als de journalist een groot literator is, krijgt zijn verslaggeving een waarde die de actualiteit overstijgt. Dat is het geval met de uitvoerige reportages die Joseph Roth in 1926 schreef voor de Frankfurter Zeitung. Deze nu in het Nederlands vertaalde reportages van negentig jaar geleden blijken nog zeer lezenswaardig. Als sfeertekeningen zijn ze interessant voor historici. Het is de periode die in Rusland bekend staat als Nieuwe Economische Politiek, nog door Lenin ingevoerd, waarbij privébedrijfjes konden bestaan en de landbouw nog niet was gecollectiviseerd. Stalin zou enkele jaren later een bruut einde maken aan deze economische vrijheid.

Roth gruwt van de communistische ‘scheiding van staat en humanisme’

Behalve de sfeertekening is het toch vooral de stilistische originaliteit van Roth die deze reportages tot een leesgenot maakt. Hij heeft een fenomenaal observatievermogen en scherp psychologisch inzicht. Hij geeft geen politieke analyses maar schildert situaties in onverbloemde details met pakkende metaforen en geeft zo een kritisch beeld van het Russische plattelands- en stadsleven. Dat de stilistische bijzonderheden van het origineel in het Nederlands goed overkomen, is een knappe prestatie van de vertaalster, de Vlaamse Roth-specialiste Els Snick.

Subtiele ironie De stijlkenmerken die het boek zo leesbaar maken zijn de subtiele ironie en de accumulerende opsommingen van verschijnselen. Zo beschrijft Roth het drukke stadsleven van Moskou in een dusdanig ritmische opsomming van activiteiten, bewegingen, arbeiders, neringdoenden, vrouwen, soldaten, zwervers, ambtenaren, klederdrachten, voertuigen, marktkramen en gebouwen, dat je er als lezer bijna van buiten adem raakt. Moskou is inmiddels totaal veranderd, maar de momentopname blijft indrukwekkend. Roths gevoelens bij het drukke en vaak mistroostige proletarische schouwspel zijn dubbelzinnig. Hij heeft bewondering voor de mensen die ‘met meer enthousiasme dan materiaal’ een nieuwe wereld proberen op te bouwen, maar wordt tegelijk ‘bevangen door heimwee naar de geur van beschaving en zoete pijn om onze decadentie’. Hier belicht Roth een aspect van het communisme dat vaak onderbelicht is: de kritiek op ‘burgerlijkheid’ heeft de romantiek en erotiek uit de man-vrouwverhouding gehaald. De vrouw werd een economisch wezen, ondanks de volledige seksuele vrijheid die zij kreeg. Roth was links georiënteerd en werd later, in de jaren dertig, meer conservatief. Maar in zijn Ruslandverslagen ideologiseert hij niet: hij ironiseert de oude adel en reduceert de verworvenheden van de revolutie voor burgers tot praktische zaken als elektriciteit, krant, radio, inkt, schrijfmachine en alfabetisering, gewone dingen dus.