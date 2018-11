Jörgen Raymann laat zien hoe bizar het Nederlandse slavenverleden is, zonder met zijn vinger te wijzen

Als je wilt weten waar je naartoe wilt gaan, moet je weten waar je vandaan komt. Deze oude wijsheid vormt de basis van het nieuwste theaterprogramma van Jörgen Raymann. Geen typetjes, geen showelementen: op het sobere toneel vertelt de sympathieke vijftiger in een spijkerbroek en een geruite bloes over zijn roots. Aan de zijkant zit een ingetogen gitarist (Ulrich de Jesus) die de voorbijkomende flarden van liedjes sfeervol begeleidt. Raymann zorgt voor een ontspannen, huiselijke sfeer. Alsof we bij hem thuis op bezoek zijn en hij ons ­meeneemt in zijn gedachtes over het leven en zijn afkomst.

Raymann balanceert hierbij op de grens van persoonlijk en particulier. Wat interesseert het ons als publiek in principe hoe verliefd zijn blanke voorouders waren toen ze elkaar op een Surinaamse plantage ontmoetten? En wat doet het er voor ons toe dat die voorvader meubelmaker was?

Gelukkig laat hij ook geregeld de grotere lijn van de geschiedenis doorschemeren. Zonder zich op te winden of met vingers te wijzen laat hij schijnbaar achteloos – en daardoor des te overtuigender – zien hoe bizar en wreed het Nederlandse slavenverleden is. Ook de zwarte pietendiscussie komt en passant voorbij, net als de VOC-mentaliteit.

