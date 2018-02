Jonge Lucebert was in de ban van het antisemitisme

Lucebert, een van de meest gelauwerde dichters van Nederland, heeft tijdens de oorlogsjaren vrijwillig in de Duitse wapenindustrie gewerkt. Daarnaast schreef hij in 1943 brieven naar Nederland met antisemitische strekking. Zijn biograaf Wim Hazeu kreeg vorig jaar ruim vijftig brieven in handen die Lucebert regelmatig ondertekende met Sieg Heil. De biografie ‘Lucebert’ verschijnt vandaag.

Volgens letterkundig journalist Hazeu was Bertus Swaanswijk, zoals Lucebert toen nog heette, een naïeve romanticus van 19 jaar oud die zijn ouderlijk huis ontvluchtte en zich door de Duitse propaganda liet overweldigen. Na zijn terugkomst is van antisemitisme volgens Hazeu in Luceberts werk geen spoor meer te vinden. Hazeu schreef eerder biografieën van Simon Vestdijk, Slauerhoff, Gerrit Achterberg en Marten Toonder.

Nooit maakte Lucebert nadere details bekend over de periode van juni 1943 tot mei 1944

Aan zijn toenmalige vriendin Tiny De in 1994 op 69-jarige leeftijd overleden Lucebert was behalve dichter ook een begenadigd beeldend kunstenaar. Na de Tweede Wereldoorlog was hij een van de beeldbepalende dichters van de Vijftigers, die de literatuurwereld met experimentele poëzie op haar kop wilden zetten. Voor zijn poëzie ontving Lucebert de belangrijkste prijzen zoals de P.C. Hooft-prijs, de Constantijn Huygens-prijs en de Prijs der Nederlandse letteren. ‘Alles van waarde is weerloos’, is een van de bekendste dichtregels uit de Nederlandse literatuur. Lucebert liet zich altijd aanleunen dat hij tijdens de oorlog gedwongen werd om in Duitsland te werken. Volgens Hazeu meldde hij zich echter in 1943 vrijwillig aan in het kader van de Arbeitseinsatz. Nooit maakte Lucebert nadere details bekend over de periode van juni 1943 tot mei 1944. De nieuwe feiten staan in ruim vijftig brieven die Lucebert in dat jaar schreef aan zijn toenmalige vriendin Tiny Koppijn, die voor haar overlijden besloot om ze aan Hazeu over te dragen.