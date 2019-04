Jonge cabaretiers reflecteren op hun eigen ik en Rosa da Silva doet dat het beste

De jury noemde Da Silva 'een veelzijdig talent dat van het podium afspat'. Samen met muzikant Remco Wind speelde zij een prikkelende voorstelling, waarin het spel met stereotypen centraal stond, van de nuchtere Drent tot de luidruchtige buurvrouw. De jury merkte terecht op dat Da Silva goed kan schakelen tussen personages, maar ze worden niet allemaal even geslaagd neergezet. Zo is de met vet Amerikaans accent sprekende expat vooral tenenkrommend. Het zijn er bovendien nogal veel, wat ten koste gaat van de eenheid van het programma.

Da Silva vertelt met haar bonte stoet aan typetjes het verhaal van haar afkomst en ambities. Ze groeide op in het Drentse Klazienaveen en merkte al jong dat ze graag op het podium stond. Omdat haar vader Portugees is, wilde iedereen steeds maar dat ze de fado ging zingen, maar zij deed liever mee aan de Miniplaybackshow, die ze won in 1995. Da Silva's relaas heeft zeker de potentie om ook in avondvullende vorm te boeien, al verdient het dan nog wel de nodige aanscherping. Haar op zichzelf treffende observaties over identiteit gaan nu nog te veel alle kanten op om echt mee te kunnen in haar worsteling.

De jury had ook veel lof voor de andere twee finalisten, Bart Melief en Meester Alex, die echter het niveau van winnares Da Silva bij lange na niet haalden. Beide mannen kozen ervoor om hun identiteit vooral te formuleren in relatie tot de huidige wereldproblematiek, die ze evenwel allebei te groot en te ingewikkeld leken te vinden om zich er echt serieus toe te verhouden.

Gutmensch

Bart Melief speelde een buitengewoon cynische voorstelling, waarvan de moraal was dat de wereld hoe dan ook naar de kloten gaat en we ons daar dus ook niet schuldig over hoeven te voelen. Zijn verhaal leek een soort afrekening met de gutmensch die hij ooit was, met onder meer een tirade tegen vleesvervangers, uitmondend in het lied 'Zeg me dat het schnitzel is', een vermakelijke maar ook wat flauwe Frank Boeijen-parodie.

De podiumperformance van Melief was sterk en hij maakte slim gebruik van videomontages, die steeds op de achtergrond geprojecteerd werden. Die kwaliteiten werden door de jury met recht geprezen, maar dat hij 'goed weet te doseren en behendig redeneert' is te veel eer. Melief moet het vooral hebben van zijn mannelijke bravoure, die een gebrek aan oprechte interesse in de wereld camoufleert.