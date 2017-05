Jonas Kaufmann: de Duitse heldentenor, de primo tenore assoluto

Maar Kaufmann is inmiddels zo groot geworden, de primo tenore assoluto van de operawereld, dat afzeggingen bijna als vanzelf bij zijn statuur horen. Een half jaar lang moest hij alles afgelasten vanwege problemen met een bloedvat op zijn stembanden. Hij keerde begin dit jaar na veel gespeculeer terug op het podium in Parijs als Wagners Lohengrin en iedereen haalde opgelucht adem - die door God gegeven stem was intact.

Maar ook na die behouden terugkeer waren er afzeggingen, zoals onlangs nog voor ‘Tosca’ in Wenen. Op dit moment is de tenor zich in Londen aan het voorbereiden op een debuut van formaat: de titelrol in Verdi’s ‘Otello’, een Mount Everest voor tenoren. Een liedrecital in de nieuwe Elbphilharmonie in Hamburg, een inhaalconcert voor een eerdere afzegging, ging afgelopen woensdag gewoon door, dus de voortekenen zijn goed. En toch, je weet het maar nooit.

Misschien dat de nuchtere Nederlander niet euforisch wordt van supersterren

Het is misschien daarom dat het Holland Festival geen grote traditie heeft met concerten als deze. Natuurlijk was er Maria Callas in 1959, Birgit Nilsson kwam, Elisabeth Schwarzkopf en Kathleen Ferrier. En in de recente geschiedenis waren er concerten van Edita Gruberová, Fairouz en Amal Maher. Misschien dat de nuchtere Nederlander niet euforisch wordt van supersterren, al spreken ronkende verslagen van de optredens van Callas en Fairouz dat dan weer tegen.

Mozartzanger Het concert van Kaufmann is nagenoeg uitverkocht, ook al kost een kaartje 120 euro. Het is de eerste keer dat de Duitser een dergelijk optreden in Nederland geeft. En hij heeft een mooi gebaar gemaakt door Eva-Maria Westbroek als gast uit tenodigen. Ze kennen elkaar goed. Zij was er in New York bij toen hij daar debuteerde als Siegmund in ‘Die Walküre’, zij was ook bij zijn debuut in de titelrol van ‘Andrea Chénier’ in Londen. De chemie tussen beiden is tintelend en - nog beter - hun stemmen zijn qua diepe kleur en qua volume volledig aan elkaar gewaagd. Toen Kaufmann jaren geleden op een solo-cd het slotduet uit ‘Andrea Chénier’ programmeerde, was er maar één sopraan met wie hij dat wilde zingen: La Westbroek. De stem kleurde donkerder, en kreeg een schitterende baritonklank aan de onderkant In Amsterdam zullen ze samen het extatische slot van de eerste akte van ‘Die Walküre’ en een duet uit ‘Otello’ zingen. Kaufmann is qua stem enorm gegroeid. In het begin van zijn carrière was hij een lichte tenor, een Mozartzanger. In die hoedanigheid duikt zijn naam ook voor het eerst in Trouw op, toen hij in 1999 in Brussel Belmonte zong. Het was niet bijster goed. Maar zijn eerste cd uit 2006 waarop hij liederen van Richard Strauss zong, was een voltreffer. De stem kleurde donkerder, en kreeg een schitterende baritonklank aan de onderkant. Het mooie is dat hij die donkere klank als het ware mee de hoogte in neemt zonder van kleur te verschieten, zodat zijn hoge tonen spectaculair klaroenachtig klinken. Op zo’n stem hebben we lang moeten wachten, een stem die met het grootste gemak de dramatische Wagners aankan, maar ook het lyrischer Italiaanse repertoire. En alle keren dat ik reisde om hem te horen - New York, München, Salzburg, Londen - zong hij ook. Kijk, dat geeft de burger moed.

