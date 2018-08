Jolige en jeugdige 'Così' op de catwalk

Dit weekend ging de Gelderse Muziekzomer van het Nationaal Jeugd Orkest van start. Met Mozarts 'Così fan tutte' in een poptempel schoot men alvast goed in de roos.

Mozarts bruisende opera 'Così fan tutte' gaat over jonge mensen. Over nog rotsvast vertrouwen hebben in de liefde, over nog geen krassen op je ziel, over onbekommerde, zomerse naïviteit, over al die heerlijke vlinders in je buik. Dan is het extra leuk als je eens een voorstelling ziet met alleen maar superjonge zangers. Of hun zielen helemaal krasvrij zijn? Vast niet, maar deze zes heerlijke zangers zijn in elk geval nog ver verwijderd van het cynisme dat op latere leeftijd kan opspelen.

Tutti of Tutte? Tutt(i)e 'Così fan tutte' betekent: 'zo doen zij allen'. En met die 'allen' bedoelden Mozart en zijn librettist 'de vrouwen'. Er staat immers 'tutte' - in het Italiaans de vrouwelijke vorm van 'allen' - en niet 'tutti'. In deze tijden van #MeToo is dat misschien niet meer zo'n lekker bekkende titel. In de enscenering van de Dutch National Opera Academy en het Nationaal Jeugd Orkest, onderdeel van de Gelderse Muziekzomer, was dat vrolijk opgelost middels een knipperende lichtreclame boven de bar, die de naam 'Tutt(i)e' droeg. Die 'i' in de lichtbalk bleef meestal donker, maar op bepaalde momenten in het verhaal flitste die alarmerend op. Leuk. Achter de Tutt(i)e-bar staan Don Alfonso (Jasper Leever) en dienstmeid Despina (Serena Perez). Daarvoor Guglielmo (Tony Butiurca, links) en Ferrando (Stefan Kennedy). © Jan Hordijk En dat was niet het enige leuke in de enscenering van Daniël van Klaveren. Die 'Tutt(i)e'-bar was de bestaande bar van het Arnhemse poppodium Luxor Live, waar je in de pauze gewoon je drankje kon halen. Goed idee om Mozarts 'Così' in deze jeugdige omgeving te spelen. Tussen de bar aan het ene uiteinde van Luxor Live en het podium aan het andere kant, waar het orkest zat, liep een verhoogde catwalk. Aan weerszijden van die catwalk zat het publiek, precies zoals bij een modeshow. Op die catwalk speelde het verhaal van de naïeve jong-geliefden zich af, daar waren ze overgeleverd aan het cynisme van Don Alfonso, de cynicus die heilig gelooft in de door hem geponeerde stelling 'così fan tutte'.

Weddenschap Het verhaal in het kort: Fiordiligi houdt van Guglielmo, haar zusje Dorabella van Ferrando. De jongens gaan met Don Alfonso een weddenschap aan over de standvastigheid van hun geliefden. Geholpen door de dienstmeid Despina weet Alfonso de zusjes binnen een dag te laten vallen voor de avances van Tizio en Sempronio. Dat zijn hun eigen vermomde geliefden, die ieder nu het andere zusje het hof maken. De jongens zijn hier echt nog jongens. De jongens zijn hier echt nog jongens. Met rugzakjes waaraan waterpistooltjes, visnetjes, skateboardjes en houten zwaardjes hangen. De zusjes zitten in zuurstokkleurige petticoats op een immens bed dat vol ligt met teddyberen. Aan weerszijden van de catwalk, achter het publiek, wordt tijdens de ouverture op lange wanden het grime- en kapwerk van de jonge zangers getoond. Aan het slot worden die beelden van achter naar voren gedraaid en verdwijnen de pruiken en grime weer. Op het podium hebben de zangers zich dan ook al van die ballast ontdaan - de teddyberen worden met overtuiging de zaal in gekieperd - en zijn ze een stuk volwassener geworden. Gedurende de voorstelling worden video's slim ingezet. Prachtig als de vermomde jongens rozenblaadjes vanaf het balkon naar beneden gooien en op de videowanden ook rode blaadjes in slowmotion naar beneden dwarrelen.