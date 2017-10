John Green verwoordt de afstand tot anderen indrukwekkend

Geen tissues-verslindende lovestory dit keer, maar een schrijnend boek over een tiener met een angststoornis. Aza (16) en haar beste vriendin Daisy – met haar gevatte uitspraken hofleverancier humor in dit boek - onderzoeken de verdwijning van een miljardair, omdat de gouden tip een ton oplevert, en ontmoeten zo diens eenzame zoon Davis, zo’n typische romantisch-intelligente Green-jongen.

Voor Aza voelt het alsof het leven een verhaal is dat óver haar wordt verteld en niet dóór haar

Aza en Davis vinden elkaar leuk, maar haar geestelijke gezondheid bemoeilijkt het contact, zoals met alle mensen om haar heen. Dagelijks raakt Aza in de greep van een oneindige spiraal dwangmatige gedachten, vooral over bacteriële infecties. Ze is er als de dood voor en daarom vindt ze zoenen maar eng en controleert ze om de haverklap het sneetje in haar middelvinger, dat ze uit angst voor ontsteking telkens openmaakt en uitknijpt. Maar het gaat verder: soms drinkt ze handontsmetter om zichzelf vanbinnen te desinfecteren.

Verstikkend De verstikkende innerlijke dialoog, de ‘steeds nauwere wenteling’ van intrusies waaraan niet te ontsnappen valt, zet Green (zelf open over zijn obsessief-compulsieve stoornis) zeer indringend neer: de grote kracht van dit boek. Aza’s psychiater zegt dat een mens niet zijn gedachten ís. Maar Aza vraagt zich in één van de vele fraaie, filosofisch getinte passages meteen af wat dan wél je ‘ik’ definieert. “Het is net of er, als ik in mezelf kijk, geen echte ik is – alleen maar een hoop gedachten, gedragingen en omstandigheden. En veel daarvan lijken niet eens van mij te zijn.” Voor Aza voelt het alsof het leven een verhaal is dat óver haar wordt verteld en niet dóór haar. En dat is hier niet alleen in filosofische, maar ook in literaire zin een prikkelende gedachte.