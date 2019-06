John de Mol (geen 'bitcoinmultimiljonair') klaagt Facebook aan vanwege nepadvertenties

Zelf kan hij het haast ook niet geloven. Behalve miljardair is John de Mol nu ook nog eens ‘bitcoinmultimil­jonair’. En door te investeren in de virtuele munt, jubelt de mediamagnaat onder een foto waarop hij een zelfverzekerde blik in de camera werpt, kunt ook u rijk worden. In twaalf luttele dagen!

Ondanks zijn verzoeken aan Facebook om maatregelen te nemen tegen de verspreiding van dit soort gekunstelde advertenties, zwerven er op het sociale netwerk nog talloze kulberichten met De Mols naam en foto rond. Vandaag start hij daarom een rechtszaak tegen Facebook. Behalve een stop van de frauduleuze advertenties eist hij de gegevens van de afzender.

De uitspraak zal ‘ongelooflijk interessant’ zijn, zegt André Vermeulen van de Fraudehelpdesk, een organisatie die burgers en bedrijven wil behoeden voor oplichting en fraude. “Doet Facebook genoeg om dit soort berichten te weren? Het zijn pogingen tot oplichting. Hopelijk komt er jurisprudentie waarop we ook in andere gevallen kunnen terugvallen.”

Snelgroeiend probleem

De Mol is niet de enige bekende Nederlander wiens naam en gezicht is misbruikt om mensen te verleiden tot nepinvesteringen. Ook Matthijs van Nieuwkerk, Waylon en Humberto Tan prijken op clickbait. Het is een snelgroeiende vorm van fraude.

In de VS circuleert deze beroemdhedentruc al een aantal jaar, zegt Vermeulen, in Nederland is het een vrij nieuw verschijnsel. “In december stond de teller op vier, maar in de eerste drie maanden van dit jaar liep het aantal meldingen over dit type fraude op tot 135. Die 135 mensen zijn samen 1,7 miljoen euro kwijtgeraakt.”

Wie op Facebook of Instagram zo’n quatsch­advertentie aanklikt, mag in de meeste gevallen direct 250 euro inschrijfgeld betalen. Daarna bellen de oplichters over de investering in bitcoin of aandelen. Zie je bij nader inzien af van de belegging, dan kun je fluiten naar je inschrijfgeld.

“Ga je door en leg je een aantal duizenden euro in, dan gaat drie weken later opnieuw de telefoon: de koers is flink gestegen. Maar cashen? Beleggers kunnen beter herinvesteren om de winst nóg groter te maken. Haak je af en zeg je stop, dan blijkt je geld ­verdwenen, net als de bitcoinhan­delaat, waar waarschijnlijk een internationaal fraudeursnetwerk achter zit.”