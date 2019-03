Joe Jackson duikt gretig en diep in zijn omvangrijke oeuvre

Hij laat de stemmige concertopener ‘Alchemy’ overgaan in het energieke ‘One More Time’, en keert bijna twee uur later na de punkklassieker ‘Got The Time’ weer terug naar ‘Alchemy’. Het lachende en huilende theatermasker op het drumvel verraden de dynamiek die Jackson en zijn band vanavond willen overbrengen.

Precies veertig jaar na ‘Look Sharp!’ bracht Joe Jackson in januari zijn 20ste album ‘Fool’ uit. Het is de aanleiding voor de Four Decade Tour, waarin alle kanten van zijn veelzijdige talent aan bod komen. In de Oosterpoort in Groningen rijgt de Britse singer-songwriter pop, soul, ska, punk, jazz, salsa en meer aan elkaar tot een imposant carrière­overzicht vol bewuste muzikale contrasten.

Als geschoolde muzikant viel Joe Jackson op in de tijd van punk en new wave. Zijn kennis van jazz verwerkte hij handig in popmuziek en door ‘Night And Day’ uit 1982 ­ervoer hij tijdelijk mainstream succes, maar dat was niks voor de wat schuchtere Jackson. Hij opereert ­eigenlijk al veertig jaar vanuit de luwte, maar heeft hondstrouwe fans: in april staan er nog vijf Nederlandse optredens op de rol en die zijn net als de Oosterpoort uitverkocht.

Drumcomputer

Jackson heeft er een handje van om zijn bekendste nummers live in ­afwijkende arrangementen te presenteren, maar houdt zich vanavond in. Trots toont hij de originele drumcomputer waarmee ‘Steppin’ Out’ is gemaakt, om die vervolgens ook te gebruiken. ‘Best oud, maar hij doet het nog steeds, net als wij.’ De stemming zit er goed in, waar ook het massaal meegezongen ‘Is She Really Going Out With Him?’ aan meehelpt. ‘Real Men’ krijgt een wat masculiene jazzrock-versie met snerpend gitaarwerk van Kumpel mee, dat had wel iets subtieler ­gekund. De enige cover is ‘King Of The World’ van de Steely Dan, de muzikanten die een paar jaar vóór Joe Jackson natuurlijk de slimste jongetjes in de popklas waren.

Jackson schakelt van melancholieke ballads naar salsa en van ska naar soul, het publiek volgt hem vanavond moeiteloos. Hij was destijds te eigenzinnig voor de sterrenstatus, maar bleef te goed om in de vergetelheid te raken. Zijn inzet en goede humeur verraden dat hij precies is uitgekomen waar hij wilde.

Een overzicht van de nieuwste recensies van pop, klassiek, wereldmuziek en optredens vindt u hier.