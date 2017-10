Jochem Myjer: een top-entertainer zonder pretenties

Cabaret

Jochem Myjer - Adem in, adem uit

★★★★☆

Hij stuitert, hij dendert en hij is extreem vrolijk. Jochem Myjer is in zijn nieuwste voorstelling 'Adem in, adem uit' als vanouds flink op stoom.

Vóór de voorstelling gonst al een energieke opgewondenheid vol hoge verwachtingen door de zaal. Hele gezinnen zitten op het puntje van hun stoel. Dit wordt verder opgestuwd door aftellende cijfers van twintig tot nul op een toneelscherm. Iedereen telt hardop af tot DE grote belevenis gaat beginnen. En dan is Jochem daar. Met ziel en zaligheid gooit hij zich op de voorstelling waarin in hoog tempo de ene na de andere komische anekdote voorbijkomt. Een beeldend verhaal over een autoreis bijvoorbeeld, waarbij de kots-, plas- en chaosverhalen over elkaar heen buitelen in een soort wedstrijd van heftigheid. Of een hectisch avondeet-ritueel waarmee zijn kinderen hem het bloed onder de nagels vandaan halen.

We krijgen zelfs een mooi breekbaar minicollege vogelgeluiden cadeau

In 2011 balanceerde Myjer door een tumor in zijn nek op het randje van de dood. Hij had geluk, overleefde en vocht zich terug op het toneel. Zijn vorige voorstelling 'Even geduld aub' had door die heftige ervaring ook een diepere, filosofischere laag. In zijn nieuwste show gaat hij daar niet verder op door. Heel af en toe scheert hij langs het onderwerp dood, maar hij gaat er niet echt ín.