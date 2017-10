Job Gosschalk had meer moeten graven om 'Vastgoed BV' interessant te houden

Het kaalgeslagen decor heeft wat weg van een arena, een boksring, daarboven hangen tl-buizen die in de loop van het stuk vermeerderen tot een labyrint. Vier vastgoedhandelaren zijn verstrikt geraakt in een doolhof van manipulatie, indoctrinatie en bijkans gesmoord in hun eigen testosteron.

Lees verder na de advertentie

Welk (nieuw) inzicht wil Gosschalk ons hier geven? Misschien wel géén, en dat is zijn goed recht.

'Vastgoed BV' is een moderne klassieker ('Glengarry Glen Ross', 1983) van David Mamet, een zwarte komedie over hebzucht en de strijd tussen mannen op de werkvloer. In 2009 gaf Eric de Vroedt er in zijn regie een ondertitel aan: 'Requiem van een economisch systeem'. Dat is Vastgoed BV in wezen ook: een defaitistische kijk op het kapitalisme.

Job Gosschalk richt zich in zijn regie niet op die onderliggende gedachte, maar op de personages. Dat levert prima acteurstoneel op, maar dat gaat ook ten koste van de beschouwing: welk (nieuw) inzicht wil Gosschalk ons hier geven? Misschien wel géén, en dat is zijn goed recht. Hij zet zijn acteurs op de voorgrond. Ook al past Mamets bits-komische toon niet iedereen, we gaan met ze mee.