Jeroen Pauw: 'Ik was vervelend, arrogant en zelfingenomen'

Om niet genoemde redenen - maar naar verluidt wil de NPO simpelweg eens ‘iets anders’ - is dit prijswinnende programma naar RTL4 verhuisd, met Beau als nieuwe ondervrager. Dinsdagavond trapte hij goed af, al was het eigenlijk '15 jaar later': het basisinterview met Pauw stamde uit 2003. Misschien kostte het de huidige Jeroen (57) daarom extra veel moeite om de Jeroen van toen aan te horen. 'Wat een verwende snotaap' zo vatte hij dit type vrij goed samen.

Ook al begrijpt hij nu wel waarom ze was zoals ze was, Jeroen is nog altijd blij dat hij vrij is op Moederdag

Jeroen Pauw is een man die volledig transparant durft te zijn voor de camera. Wie herinnert zich niet zijn openheid over het aantal bedpartners dat hij heeft gehad. Toen Rick Nieman hem hiernaar vroeg in ‘Een kwestie van kiezen’ vertelde Pauw maar gewoon hoe het zat. Hiermede het halve land verbijsterd/in ongeloof/jaloers/hoopvol achterlatend. U weet zelf nog wel wat uw reactie was. Ook tijdens zijn ontmoeting met Beau van Erven Dorens deed hij nogal eerlijke uitspraken.

“Vervelend, arrogant en zelfingenomen.” Dit is Pauws harde oordeel over de opgefokte jonge Jeroen van 2003 die precies wist hoe de wereld in elkaar zat. “Daar moest nog een nachtvorstje over”, zegt Pauw nu. Hij vindt zichzelf tegenwoordig minder egocentrisch en meer empathisch.

Uiterlijk begint hij inmiddels iets weg te krijgen van een eminence grise en dat zal hem deugd doen: vroeger zocht hij in zijn spiegelbeeld verlangend naar de eerste rimpels. "Ik zag er te lang uit als Ken van Barbie". Dat enige senioriteit uitstralen soms wenselijk is, maakte een collage van spraakmakende tv-fragmenten vol criminelen, motorclubs en andere ingewikkelde types zonneklaar.

Erg intiem waren de momenten over de moeilijke relatie met zijn ouders, met name over de slechte band met zijn moeder. De kern van Jeroens relaas: “Ik ben blij dat ze dood is.” Als je van deze uitspraak een one-liner maakt is hij vreselijk. Na het fragment drie keer bekeken te hebben, word je er nog steeds niet blij van. Jeroens moeder was blijkbaar een kritische vrouw die hem door haar geklaag - ‘oh, bel je eindelijk weer eens’ - en het afgeven op zijn vriendenkring altijd een moeilijk gevoel gaf. En ook al begrijpt hij nu wel waarom ze was zoals ze was, Jeroen is nog altijd blij dat hij vrij is op Moederdag.

Ik wacht in de studio als een moeder met de thee totdat de anderen komen vertellen hoe het in de wereld was

Vanwege het eeuwige geruzie tussen zijn ouders besloot Pauw al jong niet te geloven in het gezinsleven. “Ja, maar jij bent toch niet je ouders, is het niet kinderachtig dat je zo redeneert?” vroeg Beau van Erven Dorens. Pauw: “Dat hoge niveau van liefde, zoals dat je meer van je kinderen kan houden dan van jezelf, daar kom ik niet. Ik vind het mooi, maar ben er niet geschikt voor.”

Nogal privé allemaal ja. Maar het ging ook over het werk. Sinds 1989 is Pauw vrijwel dagelijks op tv bezig met nieuws. Zijn motivatie was vroeger: ‘Ik wilde overal bij zijn.' Inmiddels beseft hij dat hij er in feite nooit echt bij is. “Ik wacht in de studio als een moeder met de thee totdat de anderen - die wél ergens bij zijn geweest - komen vertellen hoe het in de wereld was.” Zo schetste hij toch ook een mooi moederlijk portret.

