Jeroen Pauw geëerd met Ere-Nipkowschijf voor ‘diepgang, luchtigheid en nonchalance’

Volgens de jury, die bestaat uit dertien televisiecritici en mediajournalisten, laat Jeroen Pauw al die jaren al zien een begenadigde tv-persoonlijkheid te zijn ‘die journalistieke diepgang kan combineren met broodnodige luchtigheid en ogenschijnlijke nonchalance’. Het seizoen september-december 2018 van ‘Pauw’ beoordeelt de Nipkowjury als het seizoen waarin hij meer dan ooit excelleerde in zijn vak als gespreksleider aan een tafel op de late avond. ‘De oeuvreprijs is geen hint om te stoppen, integendeel: hopelijk etaleert Pauw zijn kunsten ook de komende jaren nog op het hoofdpodium van de Nederlandse televisie’, aldus de Nipkowjury, een onafhankelijke vakjury die al sinds 1961 jaarlijks tv-prijzen verdeelt.

De documentaireserie Stuk (VPRO) van regisseur Jurjen Blick registreert het dagelijks leven in revalidatiecentrum Heliomare, als een noodlotvertelling. Ook de genomineerde Zeven kleine criminelen is een VPRO-productie. In deze zinderende jeugdserie besluit een groep tieners met uiteenlopende kwaliteiten en motieven op vernuftige wijze de best beschermde bank van het land te beroven.

De derde nominatie is voor Sinan Can voor zijn twee programma’s Sinan zoekt de klas van Elias en Voorbij de grenzen van Saoedi-Arabië. In het eerste sprokkelt hij een Syrische klas bijeen die door de burgeroorlog uiteen is gespat. Relevant in het huidige klimaat neemt hij het op voor vluchtelingen en laat zien wat voor leed zij meedragen. In Voorbij de grenzen van Saoedi-Arabië ontsluit hij een voor ons gesloten dictatuur.

Een eervolle vermelding gaat naar Joardy Season, een onlineserie van de VPRO, ‘zo raar en zo origineel’ dat de jury het experiment graag aanmoedigt.

De uiteindelijke winnaar van de Zilveren Nipkowschijf 2019 wordt net als die van de radioprijs de Zilveren Reissmicrofoon 2019 op donderdag 20 juni gekozen en gehuldigd.