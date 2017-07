Jeanne Moreau (1928-2017) gaf vorm aan de veranderende maatschappij

Tot op hoge leeftijd weigerde ze grootmoeders te spelen. "Dat is me te saai en te clichématig", zei ze eerder in Trouw. Een enkele uitzondering wilde ze wel maken, bijvoorbeeld voor François Ozon die haar enkele jaren terug nog regisseerde in 'Le Temps Qui Reste' (De resterende tijd). Moreau herkende in Ozon een bepaalde sensitiviteit die haar herinnerde aan Rainer Werner Fassbinder, ook zo'n getalenteerde vrouwenregisseur.

Moreau, die vandaag door een huishoudster levenloos werd gevonden in haar Parijse woning, was een van de iconen van de Franse cinema, al hadden ze in de late jaren veertig en vroege jaren vijftig nog wat moeite met haar verschijning. Moreau groeide op als dochter van een Franse restauranthouder op Montmartre en een Engelse danseres die naar Parijs was gekomen om op te treden in de Folies Bergère.

Moreau is de vrouw die teneergeslagen door nachtelijk Parijs dwaalt. Haar minnaar is niet op komen dagen. Op Moreau's gezicht is alles te lezen: onbegrip, vertwijfeling. Zonder make-up, overgeleverd aan het schaduwspel van de schaars verlichte Champs Elysees en begeleid door de huilende trompet van Miles Davis, vervolgt ze haar weg. De film werd een klassieker, en kondigde een nieuwe manier van filmen aan (zonder kunstlicht, camera los op de schouder) die in de jaren zestig als voorbeeld gold voor de jonge honden van de Nouvelle Vague.

Moreau kreeg te horen dat ze niet fotogeniek genoeg was voor een grote filmster. Haar weigering om make-up te dragen - vrij uitzonderlijk voor die tijd - had daarmee te maken. Maar Louis Malle zag haar talent wel, en castte haar in 1958 in 'Ascenseur pour l'Echafaud' (hier uitgebracht als De Lift naar het Schavot), zoals zoveel films in die tijd gebaseerd op een pulproman met een thrillermotief.

Sekssymbool

Moreau maakte meer films met Malle, met wie ze ook korte tijd een relatie had. In 'Les Amants' (1958) speelde ze een verveelde huisvrouw die huis en haard verlaat voor een jonge minaar. Een behoorlijk sensuele film met een beruchte naaktscène die in het buitenland nauwelijks door de censuur kwamen. Moreau's optreden werd gezien als amoreel, een aanval op de goede zeden. Tegelijkertijd werd ze tot een internationaal sekssymbool gebombardeerd, iets wat ze zelf luchtig opnam, en ook direct de kop indrukte, door zich aan grote cineasten te verbinden.

Moreau verscheen in 'La Notte' van Michelangelo Antonioni, waarin ze samen met Marcello Mastroianni een dag in het leven van twee ontrouwe echtelieden verbeeldde. Ze speelde ook een legendarische rol in 'Jules et Jim' van François Truffaut, over een speelse driehoeksrelatie tussen een vrouw en twee mannen. Het waren in het oog springende filmmakers die in de geest van de jaren zestig andere samenlevingsvormen en liefdesverhoudingen vorm gaven. Jeanne Moreau werd het gezicht van die vrije, onderzoekende tijd.

Jeanne Moreau, 2005 © Hollandse Hoogte / Everett Collection, Inc.

Met de Spaanse surrealist Luis Buñuel maakte ze 'Le Journal d'une Femme de Chambre'; met Orson Welles dook ze in Kafka en Shakespeare, met Fassbinder in het werk van Jean Genet. Zelf trouwde ze drie keer, onder meer met de Amerikaanse regisseur William Friedkin, en had ze vele liefdesrelaties, behalve met Louis Malle ook met de Amerikaanse acteur Lee Marvin en de Franse mode-ontwerper Pierre Cardin. Met haar eerste echtgenoot, de Franse acteur Jean-Louis Richard, kreeg ze een zoon, Jerome.