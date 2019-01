Jean-Jacques van Belle is toch niet dood

Van Belle was overleden, zo leek het. De Telegraaf en NRC publiceerden zijn overlijdensadvertentie. De tekst daarbij: ‘Bij de les. In het anatomielokaal, eigen regie – einde verhaal.’

Lees verder na de advertentie

Gisteren bleek de 88-jarige Van Belle helemaal niet dood

Het ANP pikte de advertentie op, waarna tal van media een kort bericht over Van Belles dood in hun kolommen opnamen. Gisteren bleek de 88-jarige Van Belle helemaal niet dood. Vorige week dook hij plots op in Tirana, de hoofdstad van Albanië, waar hij zich meldde bij de Nederlandse ambassade. Pieter van Os, medewerker van NRC en echtgenoot van de ambassadeur in Albanië, tekende zijn verhaal vervolgens op.

Volgens Van Belle had hij 23 december willen sterven, nam hij ook een handvol pillen in die daarvoor hadden moeten zorgen, maar werd hij toch weer wakker. Van Belle was naar eigen zeggen het leven in Amsterdam meer dan beu. Hij kon maar moeilijk verkroppen dat hij als senior genoegen moest nemen met een rol in de marge. “Mij wordt voortdurend duidelijk gemaakt dat ik er niet meer bij hoor, iedere dag weer, dat is voor mij geen leven”, zegt hij tegen NRC.

Waarom hij uiteindelijk in Albanië terecht is gekomen wordt niet helemaal helder. In het stuk geeft hij meerdere redenen – geen enkele lijkt sluitend. Hoe het nu verder moet met zijn leven weet hij niet.