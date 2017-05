Je leert je familie pas echt kennen als je met ze erft

Er wordt heel eventjes Nederlands gesproken in het nieuwe seizoen van de succesvolle Deense serie 'The Legacy' (Arvingerne). Niet functioneel of belangrijk voor het drama, maar grappig is het wel. Vooral omdat het familiedrama ook in Nederland behoorlijk populair werd. Stoppen op een hoogtepunt moeten ze bij de Deense omroep DR gedacht hebben, want met deze derde reeks wordt een definitief einde gebreid aan de perikelen van de vrijgevochten familie Grønnegaard. En zagen we daar aan het eind van de laatste aflevering niet heel eventjes Veronika Grønnegaard zelf met een glimlach mysterieus rondlopen?

Met de dood en het testament van deze mater familias begon de serie in 2014. De beroemde, hippie-achtige en losbandige kunstenares liet haar grote landhuis op het eiland Funen na aan haar jongste dochter Signe. Dat deze Signe een dochter van Veronika was, wist het meisje tot op dat moment niet. Netzomin als Veronika's drie 'erkende' kinderen Gro, Fredrik en Emil op de hoogte waren van deze halfzuster. De verrassing over de onbekende dochter en de erfenis die haar ten deel valt, zette het familiedrama in gang.

Je leert je familieleden pas echt kennen als je met ze erft, heeft schrijfster Maya Ilsøe ooit als kapstok meegegeven aan haar geesteskind. En elkaar leren kennen, dat dóen deze vier kinderen gedurende het verhaal dat Ilsøe om hen heen bouwt. Al hun goede en minder goede eigenschappen worden functioneel ingebed in een soms surrealistisch verhaal. Vochten Gro en Fredrik hun meningsverschillen in seizoen twee tot bloedens toe uit - wat een heftige scène was dat - nu rolt Fredrik al vechtend door de modder met zijn broertje Emil.

Idealisme soms opgediend als iets te zoetsappig geluk

De getormenteerde Fredrik, een fantastische rol van Carsten Bjørnlund, keert na een paar jaar terug naar Denemarken om te kijken wat er over is van zijn mislukte huwelijk met Solveig en om te onderzoeken wat zijn rol als vader van Hannah en Willads nog zou kunnen zijn. Vooral de confrontatie met zijn dochter loopt al in aflevering twee uit de hand en die gebeurtenis speelt door in de levens van alle personages.

Echt Deens Dat is het knappe van schrijfster Ilsøe, dat zij al die lijntjes schijnbaar moeiteloos aan elkaar knoopt. Voordat zij aan het derde seizoen begon te schrijven, trok zij zich met alle acteurs terug in een kasteeltje bij Kopenhagen. Daar hoorde zij haar spelers uit over hun eigen levens, hun verwachtingen en teleurstellingen, en waren er improvisatiesessies. Echt Deens om het zo te doen. Dit laatste seizoen ademt daarom nog meer dan voorheen de filosofie van de Deense Dogma-cineasten. Dat Trine Dyrholm, een van hun steractrices, hier als Gro weer bijzonder op dreef is, zegt genoeg. Na de perikelen over de erfenis van Veronika, gaat het hier vooral om wat de personages zelf na gaan laten aan de wereld en aan hun medemensen. Ecologie, biovarkens, Green Peace-achtige acties en pamfletkunst spelen een hoofdrol. Net als het grote landhuis Grønnegaard zelf, ooit inzet van de erfenis. Het is daar een ongeorganiseerde bende, waar iedereen onder een oude deken op een nog oudere bank kan blijven slapen. Het aloude commune-idee vertaald naar nu. Idealisme soms opgediend als iets te zoetsappig geluk. Maar dat in slow motion exploderende boeket bij de begintitels, het blijft een wonder om naar te kijken.

