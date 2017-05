Je kunt niet zomaar alles weglaten, maar wel veel

Kun je in spreektaal dat 'over' niet gewoon weglaten? Nee dat kan niet. Hoeveel vrijheid je in spreektaal ook hebt, je kunt niet zomaar zeggen 'Ik bel je straks nog wel even nadere afspraken.' Het voorzetsel kun je alleen weglaten bij bijzinnen: 'Ik bel je straks nog wel even (over) wat we gaan doen.'

Lees verder na de advertentie

Het weglaten van de hele bijzin na een vraagwoord is tamelijk gebruikelijk

Dit is een algemene eigenschap van bijzinnen: het voorzetsel kun je afsplitsen, zoals in 'Ik bel je straks nog wel even erover, wat we gaan doen,' en vervolgens kun je 'erover' gemakkelijk weglaten.

Maar hoe zit het dan met dat 'hoe of wat'? Dat zou dan een verkorte bijzin zijn, waarin van alles is weggelaten. Kan dat dan wel zomaar? Ja dat kan. Het weglaten van de hele bijzin na een vraagwoord is tamelijk gebruikelijk ('ik weet niet waarom', 'Ik heb geen idee wie of wat'). Het komt vaak voor als 'samentrekking,' waarbij de verdere invulling gereconstrueerd kan worden uit de rest van het gesprek, of als die invulling heel erg voor de hand ligt of er niet toe doet. Dat laatste lijkt hier het geval. Je begrijpt de zin als 'Ik bel je straks nog wel even over hoe het verdergaat of wat er precies gaat gebeuren.'

p.a.coppen@let.ru.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.