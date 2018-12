Je kunt het dak op in Rotterdam

Ook op een loodgrijze winterdag is het aangenaam vertoeven op het monumentale spoorviaduct bij station Hofplein waarover allang geen treinen meer rijden. Sinds een half jaar prijkt er een stadsparkje, dit seizoen uiteraard niet in optima forma, maar toch een oase te midden van het stedelijke geweld van Rotterdam-Centrum.

Daar waar het groen ophoudt, tuur ik met Esther Wienese over het voormalige spoortracé. Nog minstens één kilometer beresaai zwart bitumen. “Dat zou net zo aangenaam kunnen worden”, stelt mijn gids, die ook de Rotterdamse Dakentour uitdokterde.

Ondenkbaar is dat niet. Het dak waarop Luchtpark Hofbogen leunt - met z’n 1,9 kilometer het langste van Nederland - staat te koop. Wat niet wil zeggen dat de nieuwe eigenaar straks zijn eigen gang kan gaan. De gemeente houdt enige zeggenschap. En die is baanbreker op het terrein van duurzaam en multifunctioneel dakgebruik.

Vanaf de DakAkker, het grootste stadslandbouwdak van het land bovenop creatievebedrijvenbolwerk Het Schieblock, is het uitzicht over Hofplein en Coolsingel met stadhuis fenomenaal. In zonniger tijden zou je graag het terrasje aandoen in deze agrarische enclave omringd door kantoorkolossen. Niet getreurd, restaurant Op Het Dak blijkt een uitstekend alternatief.

Na alle informatie te hebben opgeslurpt, kunnen we op pad. Er valt nog een hoop meer te vertellen, over het belang van groene daken voor regenwaterafvoer, hittereductie en een aangenaam bestaan in een urbane omgeving. Gelukkig valt er ook simpelweg te genieten.

Op het Centraal Station, waar de tour aanvangt, slaat Wienese me met de laatste cijfers om de oren. Rotterdam telt ondertussen 450.000 vierkante meter groen dak, en ook nog eens 75.000 vierkante meter aan zonnepanelen bovenop huizen en gebouwen. Dit is nog maar het begin, onderstreept mijn tourleidster, die een fraai boekwerk wijdde aan het ambitieuze dakenprogramma van de stad. Om het klimaatprobleem de baas te blijven en de almaar uitdijende stad leefbaar te houden, moet er op de ‘vijfde gevels’ van het versteende stadshart nog een hoop gebeuren. Aan platte daken geen gebrek: 18 miljoen vierkante meter, met dank aan de naoorlogse wederopbouw.

Stek voor reflectie

Van het buurtje achter het stadhuis word ik ook al blij. Daar schittert het Timmerhuis, ontworpen door OMA, het architectenbureau Rem Koolhaas. Het is een wolk van glas en staal, die is vastgeplakt aan het Stadstimmerhuis, een naoorlogs pand waar de gemeente aan de wederopbouw werkte. Op de nieuwe aanwas liggen twee dakterrassen van penthouse-eigenaren, die deze graag voor zichzelf houden.

Wel hebben we met de Dakentour toegang tot De Heuvel, het aan het Grotekerkplein gelegen wederopbouwmonument dat met Europese subsidie over een paar jaar een voorbeeldfunctie moet hebben. Het pand heeft vier verschillende soorten dak: één met enkel zonnepanelen, de andere krijgen respectievelijk een tuin, vijver met loopvlonder en rooftopbar. “De Heuvel moet een plek voor gesprek worden”, zegt mijn gids. “Een stek om te reflecteren op het stadsleven en op het potentieel van het platte dak.”

Dakentour in Rotterdam © Ossip van Duivenbode

Vooral ook een plek om het uitzicht eer aan te doen, dunkt me. Vanaf het balkon van De Heuvel is er goed zicht op de Laurenskerk, Rotterdams enige overgebleven middeleeuwse monument. Een paar honderd meter verderop is het dak van de Markthal te zien, een recent icoon van de stad.

Daarmee zijn we pas halverwege de route. Die voert onder meer nog over het dek van parkeergarage van het WTC-gebouw, en de niet openbaar toegankelijke bovenste verdieping van het illustere art deco-hotel Atlanta om rondom nog wat speciale daken te spotten.

Vanuit Atlanta zien we in de diepte de Lijnbaan, Nederlands allereerste autoloze winkelpromenade. Ook daar zijn plannen voor, vertelt Wienese. Op beide rijen winkels veel groen en verbindende bruggen ertussen. Et voilà: het stadshart van Rotterdam is weer een lusthof rijker.

De Rotterdamse Dakentour, met gids, kost € 29 p.p. In 2,5 uur leg je 5 kilometer af. In die prijs zit onder meer een alcoholvrije cocktail bij The Suicide Club, met een fraai dakterras en uitzicht. Zie insiderotterdam.com.

Je kunt ook op eigen houtje een dakenroute afleggen, met een app als gids. Zie rotterdamroutes.nl. Ook deze route is 5 kilometer lang en duurt 1,5 uur.

‘Het Rotterdamse dakenboek’ van Esther Wienese kost €39,95 en is onder meer te koop op nai010.com.

Voor ‘Het mooiste Nederland’ probeert de redactie van Trouw de mooiste fiets- en wandelroutes door Nederland uit. Lees meer in ons dossier.