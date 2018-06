Je hoort zo’n rechter denken: heb ik me hiervoor al die jaren naar de universiteit gesleept?

Ik snap helemaal waarom: het is verslavend om mee te mogen kijken hoe mensen zichzelf verdedigen wanneer ze voor de rechter staan. En hoe ze zich vaak nog veel verder in de nesten werken, met onzinargumenten of glasharde leugens.

‘Voor de rechter’ is een simpel concept. In allerlei rechtbanken in het land filmt de camera de behandeling van uiteenlopende kwesties. Van stalken, mishandeling en wapenbezit tot verkeersboetes, fietsendiefstal en ander ‘kleiner grut’. Zo kan het gebeuren dat een team van juristen zich moet afvragen of een hond slechts een plasje deed of toch echt illegaal heeft zitten poepen. Je hoort zo’n rechter dan weleens denken: heb ik me hiervoor al die jaren naar de universiteit gesleept?

Bijna glamoureus was de aflevering met de zelfbenoemde ‘Holleeder met een kleurtje’

Het is niet altijd de fine fleur van Nederland die voorbijtrekt in de rechtszalen. Zo was daar onlangs die werkelijk onsympathieke rijschoolhouder. Hij had veel te hard gereden en werd nu bedreigd met een rijontzegging. In plaats van tactisch te opereren, ging de instructeur er met gestrekt been in. Hij schamperde dat de officier van justitie veel te jong was om iets zinnigs te kunnen zeggen. Waarom hij te hard had gereden? “Als iemand je opjaagt, dan geef je gewoon gas, klaar. Autorijden is emotie”, aldus het ‘verweer’ van de man. Ik hoop dat zijn branche-organisatie heeft meegekeken: iemand met zo’n mentaliteit zou ik onmiddellijk uit de lesauto halen.

© Screenshot 'Voor de Rechter' van RTL 5.