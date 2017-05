Je had Patrick Bruel een iets originelere film gegund

In 1973 publiceerde de Frans-Joodse auteur Joseph Joffo een autobiografische roman over zijn kinderjaren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als jochie ontvluchtte hij met zijn oudere broer Parijs, de stad waar zijn vader een kapperszaak had. Toen de nazibezetting het dagelijkse leven voor een Joods gezin te gevaarlijk maakte, stuurden de ouders hun kroost naar de vrije zone in het zuiden van het land. Het boek werd veelvuldig vertaald en werd verfilmd door Fransman Jacques Doillon.

Duguay gaat vol ontzag met het materiaal om

Nu is er een nieuwe bewerking. De Canadese Christian Duguay neemt ons terug naar Parijs in een tijd waarin jongens ook in de sneeuw in korte broek buiten knikkeren. Jo (Le Clech) is zo'n fanatieke verzamelaar dat hij de gele ster die zijn moeder (Zylberstein) op zijn jas heeft genaaid, ruilt tegen een zak knikkers. Het is een mooi gebaar. Maar hij wordt er niet veiliger door. Jo en zijn broer maken een avontuurlijke reis door het land en kruisen daarbij het pad van een smokkelaar op de fiets, een Joodse arts en Italiaanse soldaten.

Duguay gaat vol ontzag met het materiaal om. Dat mag begrijpelijk zijn, hij levert een conventionele film af die je als kijker zonder verrassingen netjes langs de gebeurtenissen leidt, ondersteund door muziek die keurig de emoties onderstreept: angst, opluchting, verdriet. Zanger-acteur Patrick Bruel levert een aangename bijdrage als de warme vader die voor een vreselijk dilemma staat. Je had hem een iets originelere film gegund.

