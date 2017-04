Je gaat dood maar je wordt levend

Ik heb het natuurlijk niet over ‘raken’ in de betekenis ‘doel treffen,’ en ook niet over ‘gaan’ in de betekenis ‘vertrekken.’ Nee, ik heb het over de gebruikswijze die het begin aanduidt van wat iemand of iets is. In de meeste gevallen heb je daar het woord ‘worden’ voor: je bent iets, en het begin daarvan is dat je iets wordt. Iets wordt oud, en op een gegeven moment is het oud.

Als datgene wat je bent wordt uitgedrukt in een woordgroep met voorzetsel, dan krijg je nooit ‘worden.’ Je wordt gek, maar je raakt in de war. Als het een woordgroep met ‘aan het’ is, dan is het echter ineens ‘gaan’: je raakt aan de praat, maar je gaat aan het werk. En bij voltooide deelwoorden heb je vaak de keuze: je wordt vermoeid of je raakt vermoeid. Het verschil lijkt met bewuste actie te maken te hebben (bij ‘je wordt vermoeid’ is er iemand die dat bewust doet) en met geleidelijkheid (‘je raakt vermoeid’ suggereert ook dat het langzamer gaat).

Maar waarom raakt iets defect en gaat het stuk? Waarom raak je bewusteloos en ga je dood? De discussie ging erover of er bij ‘stuk gaan’ soms sprake was van een plotselinge, of onomkeerbare overgang. Defect is nog te repareren, maar stuk (en kapot) suggereren dat er niets meer aan te doen is. In deze analyse onthult de taal ook hoe wij de dood zien: als een plotselinge, onbewuste en onomkeerbare overgang.

