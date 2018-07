Je eigen bloedsomloop als bron van kunst

Het is stil, schemerig en leeg in de kamer. Meubels staan er nauwelijks. Wel hangt er een groot zwart tafelblad dat met vier donkere ijzeren staven aan het balkenplafond is bevestigd. Er kan met gemak een mens op liggen. Iets verderop staat een lagere tafel, bezaaid met infuusnaalden en slangetjes. Het ruikt naar ontsmettingsmiddel.

Wat ís dit? Een illegale operatiezaal? Nee, zie hier het atelier van Ana María Gómez López (37). De Colombiaanse kunstenaar werkt in de voormalige 'Kavallerie-kazerne', de huidige Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Ze voert artistieke experimenten op haar lichaam uit, waarbij ze zich laat volprikken met infuusnaalden.

Gómez López is er niet op uit om 'walging' op te roepen, verzekert ze. "Mijn bedoeling is niet om de maag van het publiek te laten omdraaien. Ik heb een intellectuele, wetenschappelijke ambitie: op mezelf testen of het haalbaar is om een externe bloedsomloop te creëren, buiten het lichaam om."

Maar voorlopig heeft ze haar handen vol aan die externe bloedsomloop. Letterlijk: ze laat een foto zien waarop haar handen zijn volgeplakt met infusen en slangetjes. "We gebruiken materiaal voor baby's", legt ze uit. "De naald is extra dun. Dan doet het minder pijn. En zo loop ik minder gevaar dat er bloedklontjes bij me naar binnen komen. Om diezelfde reden zit er antistollingsmiddel in de buisjes. Ik neem geen enkel risico."

Spannend, maar waarom?

De kunstaderen zijn onderling verbonden met driewegschakelaars. Gómez López' eigen bloed stroomt erdoorheen, maar in deze fase van de proef loopt er nog niets terug naar haar bloedbaan. Ooit zal dat wel gebeuren. Dan moet er een circulatie ontstaan met pompjes. Uiteindelijk wil de kunstenaar al haar ledematen met elkaar verbinden. Dan ligt zij op die zwarte tafel, bedolven onder slangen die één grote, externe bloedsomloop vormen.

Spannend. Maar: waarom in vredesnaam? Die vraag krijgt Gómez López vaker. Ze blijft hem lastig vinden. "Van alle kunst kun je je afvragen wat het nut is", zegt ze. "Net als in de wetenschap wil ik in de eerste plaats onderzoeken of een concept uitvoerbaar is, uit pure nieuwsgierigheid." Maar er zit meer achter. Ze wil ook de verhouding van de moderne mens tot het lichaam verkennen.

In de huidige maatschappij gelden er allerlei conventies rond ons lijf, zegt ze. De manier waarop we ons kleden bijvoorbeeld, of de gesloten badkamer waar we ons in afzondering wassen. Soms worden die conventies doorbroken. Dat vindt Gómez López interessant. Lensdragers raken bijvoorbeeld met hun vingers hun ogen aan, iets wat vroeger gezien zou zijn als bizar. "Er zijn nu zelfs mensen die alleen lenzen dragen voor de esthetiek", zegt de kunstenaar. "Zulke veranderingen zijn leermomenten over de lichamelijke conventies die we tot norm hebben verheven." De grondvesten van die normen zijn volgens haar de laatste tijd ook aardig opgeschud door wat zij noemt 'queer and non-able bodied activism': alternatieve lichaamsvormen zoals die worden aangedragen door activistische seksuele minderheden en gehandicapten. In het verlengde van deze ontwikkeling ziet Gómez López haar werk: ze 'defamiliariseert' het lichaam om de rigide opvattingen erover ter discussie te stellen.

De kunstenaar weet nog precies hoe haar fascinatie ooit begon. Vier geleden geleden kreeg ze een klein wondje aan haar hand. Het littekenweefsel in de huid vormde een kuiltje waar een beetje zweet in bleef staan. Ze vroeg zich ineens af of daar een plantje op kon groeien. Ziltig nat, een ondergrond waar wortels misschien aan wilden hechten, dus wie weet? Ze nam de proef op de som, maar helaas: er was niet genoeg vocht.

Daarom ging ze een stap verder. Ze besloot een zaadje van een begonia te implanteren in haar traanbuis, want daar zit meer vocht. Ze stopte het zaadje in een piepklein malletje, en ditmaal slaagde ze: het zaadje ontkiemde. Op een foto trekt ze met haar vinger de huid onder haar oog omlaag, zodat je het kiempje ziet zitten. Het is een miniscuul, donker vlekje op de hoek van de oogrand. Pijn deed het niet, zegt Gómez López. Het plantje stopte vanzelf met groeien; het had te weinig ruimte en werd bovendien steeds geplet als de kunstenaar met haar oog knipperde. "Hij had meer last van mij dan ik van hem", vat ze samen. Uiteindelijk verwijderde ze het fremdkörper, tevreden dat het was gelukt.