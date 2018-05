Je doet geen vlieg kwaad, maar gooit zonder probleem een kippetje in de pan

Het rund dat eraan moet geloven zet redelijk rustig zijn laatste stappen. De camera focust op het blonde, meisjesachtige gezicht van de toeschouwster. Dit was haar eigen idee, maar per saldo durft ze niet te kijken hoe het brave dier een pen in de kop geschoten krijgt. Let op, voordat u nu denkt 'niets voor mij zo’n bloedige film': ‘Vleesverlangen’ is bij tijd en wijle ook een zeer grappige en zelfs erotische documentaire.

Lees verder na de advertentie

Heel subtiel van NPO3 om aan het eind van een warm Pinksterweekend vol walmende barbecues de docu ‘Vleesverlangen’ van Marijn Frank te herhalen. Ze stamt al uit 2015, was begin maart ook op de buis, maar de film zit zo vol food for thought dat hij nog wel vaker kan worden geprogrammeerd. Dit is verplichte kost voor vleeseters: 'Vleesverlangen' laat je nadenken over wat er in jouw naam is gebeurd, wanneer je weer eens achteloos een pakje salami en wat kipfilets in je karretje gooit.

Niet dat de documentaire gaat over misstanden in de vleessector. Het slachthuis dat erin voorkomt is juist van een natuurslager die alleen met biologisch vlees werkt. Nee, het is eerder een film over de misstanden in je eigen hoofd. Terwijl je nog geen vlieg kwaad kan doen, worden in jouw opdracht wel grote, lieve dieren geslacht. Terwijl je wéét dat minder vlees beter is voor het milieu en je lijf, gooi je net zo gemakkelijk weer een kippetje in de pan. Terwijl je weet dat het eigenlijk niet kan, ben je blij met een kiloprijs onder de 10 euro.

Wanneer ze haar reflexen laat testen in een ver­sla­vings­kli­niek (!) blijken haar hersens nog heftiger te reageren op foto’s van vlees dan op plaatjes met seks