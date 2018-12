Je blijft rondjes lopen om de beelden van Maartje Korstanje

In de hal van de voormalige synagoge van Kampen, direct aan de IJsselkade, staan kratten. Van die grote houten, voor kunsttransport, met in rode letters 'voorzichtig' en 'fragile' erop. Het is of ze zijn aangespoeld, van een boot geslagen op weg naar een groot natuurhistorisch museum.

De inhoud ligt en hangt uitgestald in de grote zaal, achter een jute scheidingswand, op schragen en pallets: logge, grillige vormen, grijzig met gekleurde details. Vormen als van schelpen, fossielen of stenen, waarvan schimmels, slakken en algen de controle hebben overgenomen.

De vreemde natuurvormen zijn de nieuwste beelden van Maartje Korstanje. Deze kunstenaar kreeg haar ideeën altijd al van vormen, materialen en processen uit de natuur. In 2013 en 2014 had ze eerste grote solotentoonstellingen in onder andere het Groninger Museum, met grote aan grof touw opgehangen insect-achtige vormen en enorme skeletten van karton en lijm op schragen. Na die presentaties werd het even stil. 'Ik was klaar met het rennen van tentoonstelling naar tentoonstelling', vertelt ze in Kampen.

Botsen met de natuur

Dus ging ze een paar maanden naar India voor een verblijf bij een kunstinstelling waar ze onderzoek deed naar borduurtechnieken, daarna zat ze een jaar in New York. Daar raakte ze geïnteresseerd in menselijke constructies die botsen met de natuur. Terug in Nederland verdiepte ze zich in bronsgieten en perfectioneerde ze haar borduurtechniek; ze kocht een borduurmachine die kan borduren op in water oplosbaar materiaal. En nu staat ze in Kampen, met haar nieuwe werk.

© Stedelijk Museum Kampen

Zo’n twintig beelden liggen, hangen en staan in de hoge ruimte. Het gaat in deze nieuwe serie over parasieten, over virussen misschien, schimmels en paddestoelen, de ene vorm nog intrigerender dan de ander. De beelden hebben geen namen, eerder noemde ze haar werken nog naar het materiaal waaruit ze waren opgebouwd, nu is ook dat teveel informatie. Laat de toeschouwers maar kijken, fantaseren, associëren, vindt ze.

Wat is er te zien? Een paar beelden hebben de grootte van een reuzenschildpad, en zijn in en uit zichzelf gedraaide structuren, schelpachtig, skeletachtig - ook onze taal worstelt met zo'n vormenrijkdom. Korstanje maakt ze van kartonnen dozen en houtlijm, karton-maché als variant op papier-maché. Het wordt keihard, heeft een neutrale grijzige kleur, je kunt het makkelijk modelleren door bijvoorbeeld te zagen en erbij te lijmen, en het is nog goedkoop ook.