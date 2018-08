Jarig filmfestival Venetië knalt weer als vanouds

Dankzij Damien Chazelle - het wonderkind van Hollywood - ging de 75ste editie van het Internationale Filmfestival in Venetië met een knal van start. De jonge Amerikaanse regisseur opende het festival twee jaar geleden ook al met 'La La Land', waarvoor hij zes Oscars won. Dinsdagavond trapte hij af met een groots opgezette biopic over Neil Armstrong. De Amerikaanse astronaut zette op 21 juli 1969 als eerste mens voet op de maan.

Lees verder na de advertentie

Of nee, een biopic, waarin een leven van wieg tot graf wordt geschilderd, is het niet. In de mode zijn biografische schetsen, waarin een bepaalde periode wordt uitgelicht. In het geval van 'First Man' zijn dat de acht enerverende jaren voorafgaand aan de legendarische Apollo 11-missie, want zonder slag of stoot ging het niet.

De roerige fes­ti­val­his­to­rie begon in 1932

op het terras van hotel Excelsior

In de aanloop naar de maanlanding stierven collega's in testvluchten. Armstrong verloor zelf zijn dochtertje aan een tumor, een tragische gebeurtenis die als een rode draad door de film loopt. Het leven thuis, met een man die misschien niet meer terugkeert van zijn missie, staat centraal, waardoor behalve Armstrong, gespeeld door Ryan Gosling, ook zijn vrouw (Claire Foy, uit tv-serie 'The Crown') een belangrijke stem heeft in het verhaal. Een film kortom die zich meer afspeelt in de keuken dan op de maan.

Springplank voor de Oscars In de 21 films tellende competitie om de Gouden Leeuw, de hoofdprijs van het festival, maakt First Man – in oktober ook in Nederland te zien – alvast goede sier. Hier en daar viel al Oscar-rumoer te beluisteren. Ook dat is inmiddels een goede traditie. De laatste jaren was het festival opvallend vaak springplank voor de Academy Awards. 'Birdman', 'Gravity', 'Spotlight' en vorig jaar 'The Shape of Water', ze gingen allemaal in Venetië in première en kwamen als grote Oscarwinnaars uit de bus. Damien Chazelle © GC Images Venetië doet het samen met het Filmfestival van Toronto, dat volgende week begint, opvallend goed als lanceerplatform voor het Amerikaanse prijzencircus. Op de festivals van Cannes en Berlijn wordt met enige jaloezie gekeken naar de zogeheten herfstfestivals. Die zijn bij uitstek geschikt om de Oscarkoorts aan te wakkeren en kandidaten klaar te stomen voor de Oscaruitreiking in februari. Zo arriveren de Coen Brothers deze week in Venetië met een western, 'The Ballad of Buster Scruggs'. En ook Jacques Audiard belooft het westerngenre nieuw leven in te blazen. 'The Sisters Brothers' wordt gedragen door Joaquin Phoenix en John C. Reilly. Ander nieuw werk waarnaar uitgekeken wordt, is het WOI-drama 'Sunset' van de Hongaarse regisseur László Nemes, bekend van het Oscarwinnende Holocaust-drama 'Son of Saul'. En Yorgos Lanthimos keert met 'The Favourite' terug naar het achttiende-eeuwse hof van Queen Anne. De geschiedenis, zo valt alvast te concluderen, is springlevend in Venetië.

Expositie in Hotel des Bains Zelf blikt het filmfestival, dat onderdeel is van de Biennale di Venezia, met zijn 75ste editie ook terug op het verleden. Het in verval geraakte en recent opgeknapte Hotel des Bains dat zo'n prominente rol speelde in Visconti's Thomas Mann-verfilming 'Death in Venice', opende deze week voor het eerst sinds lange tijd weer haar deuren voor een expositie over de geschiedenis van het festival, samengesteld door festivaldirecteur Alberto Barbera. In de eerste jaren, onder het fascisme, werd er een Mussolini Cup vergeven Aan de hand van foto's en filmpjes dwaal je door de oude gangen van het historische hotel en de roerige festivalhistorie die begon in 1932 op het terras van dat andere beroemde hotel, Excelsior, pal aan de Adriatische Zee. Een Italiaanse graaf die tevens voorzitter was van de Biennale, Giuseppe Volpi di Misurata, besloot om onder de sterrenhemel films uit verschillende landen te vertonen, en daarmee het eerste filmfestival ter wereld te lanceren.