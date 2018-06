Janne Schra ziet de horizon met haar nieuwe album 'OK'

Ja, Janne Schra gelooft dat ze tot rust is gekomen, vertelt ze op een terras in Amsterdam-Noord. In ieder geval meer dan voorheen. Ze was altijd het type dat schepen verbrandde zodra die in gerieflijk vaarwater terechtkwamen. Met haar succesvolle eerste band Room Eleven stopte ze in 2009 en ze vervolgde haar carrière als Schradinova. Toen dat lekker begon te lopen, werd het simpelweg Janne Schra. 'OK' is het derde album onder eigen naam.

Toen de verplichtingen rond voorganger 'Ponzo' (2015) achter de rug waren, stapte Janne Schra in het vliegtuig. Ze wilde reizen. Vrij zijn. Eindelijk even niet de muziek achterna. In Australië werd ze opgenomen in een vriendengroep die 'veel te cool' voor haar was. Zij genoten van totale vrijheid, dansten elk weekend tot laat in de club. Een nieuwe ervaring die ze bezingt in het liedje 'Good God'.

Mes en vork

Janne Schra groeide op in Huizen, waar haar ouders een zeilschool hadden. Bij een vriendinnetje leerde ze met mes en vork eten toen ze dertien jaar was. Het woord 'nee' viel zelden in huize Schra. Dat klinkt niet als een huishouden dat het idee van de prestatiemaatschappij hoog in het vaandel draagt.

"Nou, mijn vader vond het wel belangrijk dat ik mijn best deed op school. Die drang naar succes zit verankerd in onze samenleving. Kijk naar de termen hoog- en laagopgeleid. Niemand die denkt: wat is dit voor kind? Houdt ze van tekenen? Laat haar dat dan doen. Ik merk dat succes voor mij steeds minder belangrijk wordt. Het heeft iets zieligs. Wat is dat, die schreeuw om aandacht?"

De persoonlijke worsteling met verwachtingspatronen vertaalde ze naar het dromerige 'Paris Syndrome', een niet-erkende stoornis die reizigers treft wanneer een bestemming in het echt minder sprookjesachtig blijkt dan in de aanbiedingsfolder. Iets om over na te denken: een klein jaar geleden beviel Schra van een dochter.

'Ik merk dat succes voor mij steeds minder belangrijk wordt. Het heeft iets zieligs'

"Ik hoop dat ik sterk genoeg ben om haar te steunen in wat ze leuk vindt. Dat het mij niets kan schelen wat dat dan is. Of dat gaat lukken? Ik moet het nog zien. Thuis heb ik een gouden plaat, artikelen, foto's, een map vol dingen die succes uitstralen. Ik ga het niet weggooien, maar ik weet eigenlijk niet waar het goed voor is. Ik voel me zo'n kneus dat ik die dingen bewaar."

Ze klinkt haast beschaamd als ze het voorstelt, aan het eind van het interview: zal ik je een foto van mijn dochter later zien? De eerste keer dat ze haar telefoon uit haar tas pakte, had het een andere reden. Als muzikant kun je op Spotify live de teller van het aantal mensen dat naar je liedjes luistert, zien oplopen. Telkens wanneer iemand ergens ter wereld op de playknop knikt, trilt in Amsterdam-Noord een telefoon. We testen de tool met 'Bluebird', een ander liedje van haar nieuwe album. Schra zag zo'n beestje pronken met zijn lange staartveren, de uitslover. Het tafereel was even weerzinwekkend als herkenbaar.

Maar het toestel ligt roerloos op tafel. "Er zou toch wel één gek zijn?" Ze pakt haar telefoon. "Misschien is hij stuk?" Na een paar minuten komt de verlossing. Meteen volgen nog twee trillingen. "Yes! 'Bluebird' doet het niet zo goed. 'Lights' ging veel beter, die loopt nog steeds hard. Of het mij iets kan schelen? Mwoah. Die cijfers zeggen niets. Misschien staan die liedjes in afspeellijsten van koffiebars of worden ze gespeeld om baby's in slaap te krijgen. Die staan gewoon aan terwijl niemand luistert. Ik ben er niet maniakaal mee bezig. Soms. Het hangt van mijn stemming af."