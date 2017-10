Janine Abbring wint Sonja Barend-award voor 'Zomergasten'-gesprek met Van der Laan

Zojuist werd de winnaar van dit jaar bekend gemaakt door de naamgeefster van de prijs in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Abbring troefde onder meer Wilfried de Jong af, die ook voor de interviewprijs genomineerd was voor diens interview met koning Willem-Alexander en Jeroen Pauw voor zijn gesprek met Diederik Samson in 'Vijf jaar later'.

De journaliste ontving veel lof voor de hele VPRO-zomerserie. Aanvankelijk werd nog verrassend gereageerd op de bekendmaking dat Abbring Zomergasten ging presenteren, omdat zij relatief onbekend was bij het grote publiek. De bekroonde aflevering met Van der Laan is herhaald na zijn overlijden, begin deze maand.

Het is de negende keer dat de prijs, georganiseerd door de VARAgids, werd uitgereikt. Pauw won de award twee keer eerder. Wilfried Jong werd meerdere keren genomineerd in voorgaande jaren, maar mocht de prijs nooit mee naar huis nemen. Voor Abbring was het de eerste keer dat ze was genomineerd.

