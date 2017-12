Jane is een sterk, geestig, ontroerend portret van een monumentale vrouw.

Lees verder na de advertentie

★★★★☆

"Gelukkig was ik niet naar de universiteit geweest." Jane Goodall kijkt monter terug op haar baanbrekende studie van chimpansees. Nee, ze had geen enkele voorkennis toen ze als zevenentwintigjarige, in opdracht van een archeoloog, in 1960 in nationaal park Gombe (Tanzania) neerstreek. Wel was ze gek op dieren en belangrijker, bijzonder geduldig.

Maandenlang holden de chimpansees weg zodra Goodall zich vertoonde. Later wenden ze aan haar.

'Jane', een publiekshit op het laatste Idfa, is een intieme documentaire over haar werk, en bestaat grotendeels uit verloren gewaand beeldmateriaal. Vermaard natuurfilmer Hugo van Lawick bezocht haar. Hij filmde de chimpanseefamilie die Goodall steeds beter leerde kennen, én de kalme, solistische vrouw zelf. Hij wierp bewonderende blikken op een vrouw die, met verrekijker en notitieblokje, iedere dag leert over de diersoort. Haar observaties dat chimpansees instrumenten maken om voedsel te vergaren en bijzonder agressief kunnen zijn, bleken baanbrekend.

Een sterk, geestig, ontroerend portret van een monumentale vrouw.