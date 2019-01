Jan Willem van der Male en Noortje Veerman zijn de missionarissen van de tiny house-beweging

Als hij in de deuropening van hun ieniemienie huis staat kan Jan Willem van der Male (33) met zijn linkerhand het bed aanraken. Met zijn rechterhand verbrandt hij zich haast aan de houtkachel. Zet hij twee stappen, dan staat hij bij de eettafel. Eén stap extra en hij bevindt zich in de keuken. Als hij zich omdraait en nog twee stappen doet, staat hij in de badkamer. “Je wordt wel lui van zo’n tiny house”, lacht Van der Male.

Bijna twee jaar woont hij samen met zijn vriendin Noortje Veerman (32) op achttien vierkante meter. Een tijd lang stonden ze op de Heijplaat, midden tussen het geweld van de Rotterdamse haven. Nu bivakkeren ze tijdelijk op een parkeerplaats. Als alles volgens plan verloopt kan het stel over een paar maanden verhuizen naar een landgoed in de buurt van Kampen. Wonen in een klein huisje op wielen, je moet er wat voor over hebben. Van der Male ziet vooral voordelen: “Doordat je nauwelijks vaste lasten hebt ga je nadenken over wat je echt wilt met je leven”.