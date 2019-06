Jan Vantoortelboom toont zich in ‘Jagersmaan’ een genadeloos schrijver

In de romans van de Vlaamse schrijver Jan Vantoortelboom (1975) is leven vooral een kwestie van overleven, of van sterven. Zijn hoofdpersonen worden door het lot gestuurd en moeten er maar het beste van zien te maken. In zijn vorige roman ‘De drager’ was dat haast in evolutionaire zin zo, in zijn bekendste en meermalen bekroonde roman ‘Meester Mitrailette’ uit 2014 beschreef hij het oneerlijke noodlot van de mens in oorlogstijd aan de hand van een jonge West-Vlaamse schoolmeester die om onmenselijke redenen wordt geëxecuteerd.

In zijn jongste roman ‘Jagersmaan’ keert Vantoortelboom terug naar die West-Vlaamse grond maar verlaat die ook onmiddellijk weer. Jaren twintig van de vorige eeuw. Victor Vanheule, illusieloos en gebutst teruggekeerd uit de Grote Oorlog, moet zijn geboorteplaats ook weer verlaten omdat hij er een onecht kind bij een getrouwde vrouw heeft verwekt, een schande in die oude wereld. Zijn moeder wil dat hij naar Amerika gaat maar op het schip daarnaartoe wordt hij gedwongen overboord te springen en naar Ierland te zwemmen, waar hij terechtkomt in de troebelen van de Ierse burgeroorlog en tegen zijn zin geprest wordt partij te kiezen. Van de ene oorlog naar de andere dus. Zijn dochtertje Anna heeft hij in Vlaanderen moeten achterlaten maar door Ierland reist hij met haar plaatsvervangster, de dochter van een ook al geëxecuteerde schoolmeester, de tienjarige Kitty.

Vantoortelboom beschrijft die wereld nuchter en plastisch, zonder verzachtende psychologie of troostende feel­good­mo­men­ten

Victor is een slachtoffer van omstandigheden waaraan hij niet weet te ontkomen maar die hij wel tracht te trotseren. Tegen iemand die hem naar het leven staat maar bij wie het pistool hapert zegt hij: “Jij gaat verder met je leven en ik ga verder en we zien wel waar we terechtkomen.” Moet hij onderweg iemand begraven dan staat er: “Hij stond voor het graf maar bad niet. Er was geen wind, geen zon, geen vogel. Alleen maar grootse grijze leegte. Daarna keerde hij om en zwierf verder.”

Het is een rauwe, grauwe, illusieloze wereld die Vantoortelboom zijn lezers voorzet, nog wat zwaarder gemaakt door de vele executies, niet alleen van mensen maar ook van varkens, koeien en kippen, het boerenbedrijf. Een primaire wereld die, dat voel je ook heel sterk, nog helemaal niet zover achter ons ligt.

