Jan Siebelink: Boekenweekgeschenk is bekroning van 40 jaar schrijverschap

Gefeliciteerd. Blij? Vereerd? Lees verder na de advertentie Allebei. Deze opdracht is de bekroning van ruim veertig jaar schrijverschap. Het moment is ook uitstekend gekozen. Ik ben net tachtig geworden. Dan vraag je je toch af: hoe moet het verder? Ik bedoel, Trouw valt hier elke dag in de bus, het dagelijks leven gaat door. Maar voor de rest? Moet ik me niet voorbereiden op een nieuwe fase? Op ziekte en andere dingen die komen gaan? Mijn laatste roman ‘De Buurjongen’ vormde de voltooiing van de saga over mijn jeugd, de kwekerij van mijn vader en mijn reformatorische achtergrond. Dat verhaal heb ik nu wel verteld. Ik vroeg me af of ik weer aan een nieuwe roman moest beginnen. Eerlijk gezegd had ik mezelf al wat meer rust gegund en me voorgenomen om vaker naar het voetballen van mijn kleinkinderen te gaan kijken. En dan nu ineens deze taak!

Bent u niet beledigd dat ze u nu pas vragen, na veertig jaar schrijverschap? Oh, nee. Ik ben lang onderwijzer Frans geweest. Ondertussen schreef ik elk jaar een roman – in feite telkens een nieuw ‘Jaargeschenk’. Ik had helemaal geen tijd voor zo’n Boekenweekgeschenk. Zeker niet na ‘Knielen op een bed violen’ uit 2005, waarvoor ik veel door het land heb gereisd. Ik ga dus niet zeuren dat het eerder had moeten komen. Alsof je er recht op hebt!

Schrijvers van het Boekenweekgeschenk liggen tegenwoordig onder een vergrootglas. Griet Op de Beeck kreeg dit jaar genadeloze recensies. Durft u nog wel? Recensenten sabelen wel eens een boek neer, maar daar laat ik me niet door weerhouden. Als je een heel mooi verhaal schrijft, zullen ze het vast ook wel zien. Het boekje van dit jaar heb ik niet gelezen; ik lees Boekenweekgeschenken haast nooit. Maar ik heb veel zin om er iets moois van te maken. Waarom zou het niet lukken? Tot nu toe is geen enkel boek mislukt, al zeg ik het zelf.

Bent u nog fit genoeg? Ik kom tegenwoordig twee keer per dag in het revalidatiehuis waar mijn vrouw herstelt van een ongeluk dat ze een paar maanden geleden heeft gehad. Daar zie ik vreselijke dingen; mensen bij wie een been is afgezet, die een hersenbloeding hebben gekregen of niet meer kunnen praten. Wat ben ik er nog goed aan toe, denk ik dan. Mijn hart is vervuld met dankbaarheid jegens het Opperwezen. Of ik heb gewoon geluk gehad. Ik heb nog een ijzeren geheugen, waardoor ik goed overzicht houd over een verhaal. Ik vind het een opsteker dat ze mij als oudere schrijver hebben gevraagd. Ze zijn me nog niet vergeten!

Was weigeren een optie? Nee. In februari stond er ineens een hele delegatie bij mij voor de deur, aangevoerd door Eppo van Nispen, de toenmalige directeur van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Hij knielde op de granieten stoep en vroeg me bijna smekend of ik het geschenk wilde schrijven. Toen boog ik mij naar hem toe, omhelsde hem en zei ‘ja’. Het was heel theatraal. Weigeren kwam niet in me op.

Weet u al waar het boek over zal gaan? Ik hoef me niet te houden aan een thema. Maar ik versta de tale Kanaäns. Iets daarvan, en van het reformatorische, zal er wel in komen. Niet overdadig, hoor. Het honen van religies gaat me aan het hart. Daar mag het best over gaan. Dat past niet binnen de maatschappelijke mode, maar die volg ik toch niet. In september hoef ik de tekst pas in te leveren, dus ik heb gelukkig nog even.