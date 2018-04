Jan Guillou schetst de vergeten gebeurtenissen in Zweden anno 1968

We zijn met de nazaten van Noorse visserszonen Lauritzen in het iconische jaar beland, het jaar van de studentenopstand in Parijs en de demonstraties tegen de oorlog in Vietnam. Toch rakelt de schrijver niet die bekende feiten op, maar focust op ietwat vergeten gebeurtenissen. Historische romans moeten een tijdperk beschrijven ‘zoals het toen was’ zonder de kennis die we er achteraf van hebben, vindt Guillou. Dat is niet eenvoudig, maar de schrijver houdt zich vastberaden aan zijn uitgangspunt, wat de geloofwaardigheid alleen maar ten goede komt.

'Linkser dan links' Feit is dat Guillou de woelige jaren zestig zelf heeft meegemaakt. Hij kan er dus van binnenuit over berichten. Meer nog, hij behoorde tot de linkse Clarté-beweging, een socialistische studentenorganisatie die in de jaren zeventig openlijk geaffilieerd was met de maoïstische communistische partij van Zweden. En hoewel de schrijver zich vandaag niet langer maoïst of communist noemt, beschrijft hij zichzelf nog steeds als ‘linkser dan links’. Hij schrijft met open blik, met oog voor de soms merkwaardige bekrompenheid, maar ook voor het onmiskenbare idealisme. In de roman geeft Guillou blijk van een bijzondere kennis van de vele facties en splintergroepjes binnen de linkse beweging, die hij beschrijft met open blik, met oog voor de soms merkwaardige bekrompenheid, maar ook voor het onmiskenbare idealisme. Zo treffen we hoofdfiguur Eric Letang op een bepaald moment bij een ‘examen’ met leden van de NBF, het Nationaal Bevrijdingsfront voor Vietnam. Hij moet zijn klassenachtergrond uit de doeken doen. Als blijkt dat hij uit de hogere klasse komt, verstrakken de gezichten. Erics ironische opmerking ‘dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn in de keuze van je ouders’, valt zo verkeerd dat het onderhoud abrupt wordt beëindigd, zij het niet zonder de verplichte aankoop van een basiscursus maoïsme. Dergelijke staaltjes van bekrompenheid, die de schrijver wegzet met een flinke dosis ironie, komen in het boek wel vaker voor. Natuurlijk moet een boek over de jaren zestig ook spreken over de grote historische gebeurtenissen van toen. De protesten tegen de oorlog in Vietnam en het VS-imperialisme, die in Zweden de linkse beweging beroeren, vormen een algemeen decor. In meer intieme kring wordt de vraag al gesteld waarop de strijd zich ‘na Vietnam’ moet focussen. Palestina? De bevrijdingsoorlogen in het Zuiden? Via een geliefde komt Eric in Praag terecht. De kameraden daar geloven dat het ‘socialisme met een menselijk gelaat’ van Dubček zal overwinnen, en zijn hoogst verbaasd als de SovjetUnie het land toch binnenvalt. Ook krijgt Eric als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor te maken met het Neurosedyne-proces rond een geneesmiddel tegen zwangerschapsmisselijkheid (bij ons bekend als Softenon) dat leidt tot de geboorte van zwaar misvormde kinderen. Voor het eerst in de geschiedenis dagen burgers een commercieel bedrijf voor de rechtbank, al gelooft lang niet iedereen dat het proces ook kan worden gewonnen. Dankzij Guillou’s grondige research lezen de vele bladzijden over het Neurosedyne-proces als een meeslepend tijdsdocument.