James Macmillan schreef een concert voor de eeuwigheid

Ga maar na. Twee weken geleden onthulde het orkest twee spiksplinternieuwe passies van de Serviër Djuro Zivkovic en de Azerbeidzjaanse Franghis Ali-Zadeh, en donderdag werd het nieuwe Tromboneconcert van de Schot James MacMillan ten doop gehouden. Mooie tijden dus voor avontuurlijk ingestelde muziekliefhebbers. En dan is er vanavond bij De Nationale Opera ook nog de reprisepremière van Alexander Raskatovs fantastische opera 'A Dog's Heart' uit 2010. Het kan niet op.

Maar terug naar de trombone en naar MacMillan. De diepgelovige, katholieke Schot (bouwjaar 1959) deed in de internationale muziekwereld voor het eerst van zich spreken met zijn compositie 'Seven Last Words from the Cross' voor koor en orkest uit 1993. Dat stuk kwam aan als een mokerslag en was op slag een een repertoirestuk. Het wordt inmiddels overal ter wereld gespeeld en er zijn al diverse cd-opnamen van. In het derde deel van die compositie 'Ecce lignum Crucis' duikt ineens als een soort refrein het schitterende mannenkoor 'Venite adoremus' op. Het is een kenmerk van MacMillans muziek, dat er in de woelige, soms heftige lijnen en harmonieën van zijn partituren oases van pure schoonheid opduiken.

In veel van zijn composities komt zo'n 'Venite adoremus'-moment voor. En dat was donderdagavond bij de ontroerende première van het Tromboneconcert niet anders. En laten we hier meteen maar zeggen dat dit prachtige concert een verrijking van het repertoire is. Een concert voor de eeuwigheid.

Karig repertoire En dat konden trombonisten wel gebruiken. Want zoals toptrombonist Jörgen van Rijen, die het aan hem opgedragen concert bij MacMillan bestelde, het in deze krant verwoordde, is het best karigjes gesteld met tromboneconcerten. De vader van Mozart schreef er een, evenals de broer van Haydn, de leraar van Beethoven en een leerling van Mendelssohn. Alleen verwekkers of nakomelingen van genieën dus. Maar nu is er MacMillan. Al moet er meteen bij gezegd worden dat dit concert alleen kan gedijen bij een trombonist die minstens zo goed is als Van Rijen, en daar zijn er niet veel van. De trombone zong, zong, zong... Met ineens een spectaculaire paringsdans Het concert is een 'In Memoriam' voor de in 2016 overleden kleindochter van MacMillan. We kennen nog zo'n soort compositie, het Vioolconcert van Alban Berg. Dat draagt als ondertitel 'Dem Andenken eines Engels' en is opgedragen aan de dochter van Alma Mahler, die op 18-jarige leeftijd stierf. Zou MacMillan gerouwd hebben tijdens het componeren, of rouwde hij donderdag tijdens de première, ook al omdat Van Rijen zo onwaarschijnlijk mooi speelde? Voor hem als gelovige moet dit concert vast ook 'de herinnering aan een engel' zijn. En intussen moest Van Rijen deze schepping voor een overleden schepsel uit zijn trombone toveren. Onvergetelijk. De trombone zong, zong, zong... Met ineens een spectaculaire paringsdans à la Stockhausen tussen vier trombones. Helemaal aan het eind vloerden Van Rijen en MacMillan mij volledig. In de serene, tot rust gekomen harmonieën haalde de trombone nog een keer hartverscheurend uit. Wonderschone wanhoop. 'Venite adoremus'. Lees ook: Eindelijk eens een concert speciaal voor de trombone.

