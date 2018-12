Jachtslot Sint Hubertus is een kruising van een middeleeuws kasteel en een kille kerker

Er moest ab-so-luut een torentje op. Het sloeg nergens op en had geen enkele functie, maar het Palazzo Vecchio in Florence had een toren en daarom wilde zij er ook een. Knarsetandend legde de oude architect Hendrik Berlage zich neer bij deze zoveelste dwingende wens van zijn werkgeefster, Helene Müller. Hij maakte er een soort buitenmaatse fallus van.

Maar toen de vrouwelijke helft van het eerzuchtige echtpaar met die aangenaam rijmende achternaam een rond erkertje afdwong dat vloekte met de symmetrie van het gebouw, was in 1919 de maat vol en nam hij ontslag.

Daarmee was Berlage de zoveelste architect met wie Helene Müller vanwege haar bemoei- en bedilzucht in conflict kwam. Zijn Vlaamse collega Hendrik van de Velde was haar nieuwe ster en rondde de bouw van ‘jachthuis’ Sint Hubertus op de Hoge Veluwe in 1920 af.

Giechelende tovenaar

Een kleine honderd jaar nadien maakt Berlages bouwwerk nog altijd indruk. Mooi? Dat is een kwestie van smaak. Maar het roept hoe dan ook verwondering op. Zoals het zich aan de bosrand in de ondergaande zon spiegelt in het stille water van de uitgegraven vijver - de problematische aanleg daarvan is een verhaal apart - is het bijna niet van deze aarde; het zou zomaar het huis kunnen zijn van zo’n giechelende tovenaar uit een sciencefictionroman van Jack Vance.

In de tijd van de Kröller-Müllers was een bezoek aan het jachtslot strikt voorbehouden aan de maatschappelijk geslaagde vriendenkring van de familie: industriëlen, bankiers, kunstenaars. Prins Henrik, de losbollige echtgenoot van bijna-buurvrouw koningin Wilhelmina, kwam er graag op bezoek om te jagen. Talrijk was het personeel, met wie Helene Müller zich overigens niet verwaardigde rechtstreeks te praten.

Als vanzelf raak je onder de indruk van de elementaire kleuren, de zware handgemaakte meubels en het prachtige glas-in-lood vijfluik

Vandaag de dag kunnen wij gewone mensen er, onder leiding van een gids met een dictie waar de oude koningin Beatrix nog een puntje aan kan zuigen, rondlopen en ons verbazen. Want waar zijn we terechtgekomen? Een middeleeuws kasteel, een kille kerker, een gemeubileerde spelonk?

Natuurlijk, als vanzelf raak je onder de indruk van de elementaire kleuren, de zware handgemaakte meubels, het prachtige glas-in-lood vijfluik van Arthur Henning in de hal dat het verhaal vertelt van de naamgever van het gebouw, Sint Hubertus. Die bekeerde zich tot het christendom toen hij zag dat het hert dat hij wilde schieten een lichtgevend kruis op zijn gewei droeg. Overal in huis keert het gestileerde hertengewei terug.