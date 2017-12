Jaaroverzichten? Liever kijk ik naar een levensverhaal

Het traditionele ‘Jaaroverzicht van het Journaal’ woensdag. De ‘Top 2000 à Go-Go’ elke dag. ‘De Nationale 2017 Test’ donderdag. Sommige mensen zullen hopen zich zo veel mogelijk te herinneren. Het jaar als een verzameling quizvragen – wie de antwoorden weet, wint de wedstrijd. Anderen zullen die overzichten misschien net als ik ervaren als genadeloze bewijzen van het voortschrijden van de tijd. Als ik ze zie, voel ik stress; er moet nog zo veel en er was zo veel en het was allemaal zo kort geleden en o, daar ging weer een jaar en hoe moet dat nou volgend jaar?

Ik kijk ze liever niet eigenlijk.

Zo’n documentaire als ‘Bruce Springsteen: In His Own Words’ van Thom Zimny dinsdag geeft tenminste een omvattend beeld van een half leven. Die zoekt drijfveren voor een rusteloos muzikantenbestaan, en trekt lijnen van een onstabiele vader via bindingsangst naar de drang om te creëren en het echte leven te voelen op het podium.

Daar, dat was een mond vol, maar zo kan een terugblik ook zijn: een die je voedt met begrip en plaatsvervangend verdriet en geluk tegelijkertijd. Als een jaaroverzicht de lineaire tijd vertegenwoordigt, verwijst zo’n levensverhaal naar de gekromde ruimte, de relatieve tijd.

Springsteen

‘In His Own Words’ is een filmische vertelling van Springsteens eigen bestseller-autobiografie ‘Born to Run’ uit 2016. Terwijl hij voorleest uit zijn boek vol poëtische en eerlijke passages rijdt de camera mee langs de oude straten waar hij opgroeide. Muziek, archiefmateriaal van de E Street Band en een interview met de huidige Springsteen wisselen elkaar af. Thom Zimny (de regisseur van serie ‘The Wire’ bovendien) was jarenlang lid van Springsteens videocrew en is een insider, iemand die het levensgevoel van deze leider van de E Street Band doorgrondt.

Het mooiste is dat Springsteen zich in verschillende levensfasen bezint op de rol die zijn vader in zijn leven had. Zijn moeder was een stabiele factor met een vastberaden persoonlijkheid, iemand die nooit bij de pakken ging neerzitten. Zijn vader was erfgenaam van de mentale problemen in de familie en bleek aan paranoïde schizofrenie te lijden. Hij zag Bruce als de indringer en concurrent die weggewerkt moest worden. Springsteen over zijn jeugd: “Je had Kerst en je verjaardag en verder was het een leegte waarin niets mocht. Het was overleven tot de zomervakantie.”

Verstikkende ellende omgevormd tot levensvreugde

Zo zag de jonge Bruce zijn geboorteplaats als gevangenis, moést hij weg en kenmerkte hij zichzelf als Born to run (naar de titel van zijn doorbraakalbum uit 1975). Hoezeer Springsteen ook angst voelde voor de duistere, onberekenbare kracht van zijn vader, hij heeft aan die altijd gapende afgrond zijn creatieve kracht ontleend, en is zich des te bewuster geworden van de liefde voor zijn eigen vrouw en kinderen omdat hij zich lang niet durfde te binden. Hij beseft dat ook nog allemaal, en daardoor ga je (nog meer) van die man houden. Maar vooral ga je houden van de mogelijkheid in het leven dat verstikkende ellende kan worden omgevormd tot levensvreugde en energie. Dat is een mooi ronde manier van terugkijken die wél perspectief biedt.