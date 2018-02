Jaap, Jaap, en nog eens Jaap. In het promotiemateriaal van The New York Philharmonic kun je niet om Jaap van Zweden heen

In allerlei vormen komen de letters van die naam je tegemoet - groot, klein, op z'n kop, diagonaal, in driehoekjes opgestapeld. Tussen dat bombardement van witte letters, tegen een zwart font staat Jaap van Zweden himself, de baton losjes in de hand.

Vanaf die poster kijkt hij ons aan met een blik waarin kapsones, trots en uitdagendheid om voorrang strijden. Daar staat hij dan toch maar mooi, lijkt die blik te willen zeggen tegen iedereen die een kwarteeuw geleden geen cent gaf voor zijn dirigentencarrière. Daar staat hij - de nieuwe chef van The New York Philharmonic, volledig klaar om zijn tanden in de Big Apple te zetten.

Afgelopen dinsdag was het allemaal live via Facebook te volgen: de aankondiging van het nieuwe seizoen van het New Yorkse orkest, het seizoen dat officieel de komst van Jaap van Zweden als nieuwe chef markeert. De dag waarop het gaat gebeuren, is donderdag 20 september. Bij dit concert, dat door het orkest aangekondigd wordt als een gala, zal Van Zweden als eerste de wereldpremière van een opdrachtwerk van Ashley Fure dirigeren. Daarna volgt het Pianoconcert in G van Maurice Ravel met de Rus Daniil Trifonov als solist en als uitsmijter staat 'Le sacre du printemps' van Igor Stravinsky op de lessenaars.

Andere aanpak

Vooral het slotgeweld van 'Le sacre' is een kolfje naar Van Zwedens hand, en zijn interpretatie zal beslist voor euforisch applaus zorgen in de concertzaal op het Lincoln Center. Maar de werken geven ook iets aan. Ze stammen uit de 20ste en uit de 21ste eeuw. En Van Zweden heeft meer avontuurlijks in petto. In orkestdirecteur Deborah Borda, die onlangs het Los Angeles Philharmonic verruilde voor The New York Philharmonic, heeft Van Zweden een medestrijdster wat betreft avontuurlijk programmeren. Het laatste seizoen dat Borda in Los Angeles mee opzette, liegt er niet om en dat is in de Verenigde Staten, waar orkesten privaat gefinancierd worden, een hele opgave. Bijna alle Amerikaanse top-orkesten kiezen voornamelijk voor veilig, omdat de zaal nou eenmaal vol moet.

New York gaat het met Jaap en Borda anders aanpakken. Natuurlijk is er ook een grote portie Beethoven en Brahms, maar hun muziek wordt afgezet tegen nieuw, nieuwer en nieuwst. Zo brengt Van Zweden de opdrachtcompositie van Louis Andriessen in wereldpremière. Het stuk heet 'Agamemnon' en meteen wordt er een festival 'The Art of Andriessen' aan vastgekoppeld. Er is een inrtrigerend thema 'New York Stories: Threads of Our City', waarbinnen muziek van Stucky en Corigliano te horen is en een stuk van Julia Wolfe, wederom een wereldpremière. En op het programma staat ook nog de wereldpremière van David Langs opera 'prisoner of the state', waarvan De Doelen mede-opdrachtgever is.

Jaap neemt Matthias Goerne, de Wotan in zijn opnames van 'Der Ring des Nibelungen', mee als artist in residence voor onder andere Brahms' 'Requiem'. Het ziet er allemaal spectaculair en veelbelovend uit. En bovenop dit alles heeft Decca een contract met het orkest en Van Zweden afgesloten. Volgende week al komen de opnamen van Beethovens Vijfde en Zevende uit. Gevolgd door zes andere opnamen. Jaap, Jaap, Jaap, Jaap indeed!

