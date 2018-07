Ja, la, la, lá, la, Rotterdams studentenlied in Frankrijk op nummer één

En het bordes van het Élysée is niet de enige plek waar 'I Will Survive' werd meegeblèrd. Het nummer voert in Frankrijk de Singles Top 100 aan, nu Les Bleus de wereldtitel hebben veroverd. Althans, de twintig jaar oude feestvariant van de Rotterdamse Hermes House Band, inclusief het ge-'la, la, la'.

Dat simpele melodietje kan zelfs door valse kraaien zonder ritme worden meegezongen

De originele versie van de Amerikaanse disco-diva Gloria Gaynor (1978), die nu trouwens op nummer twee prijkt, mist dat muzikale hoogstandje. De blazers van de studentenband voegden de simpele melodie in 1994 toe aan hun cover. Dat is eenvoudiger te spelen, was de gedachte, en kan zelfs door valse kraaien zonder ritme worden meegezongen. Pardoes belandde het lied op plek één in de Nederlandse Top 40.

Ruim drie jaar later werd de meezinger 'I Will Survive (la la la)' een hit in Frankrijk én het lijflied van het Franse voetbalelftal. Net als nu scandeerden de sporters in 1998, toen ze de gouden beker ook trots omhoog konden houden, het 'la, la, la' na hun overwinning, zoals ook Feyenoordfans na een doelpunt brullen.

Maar nummer één? Die plek bereikte de Hermes House Band, die wereldwijd hits scoorde en in diverse bezettingen nog altijd optreedt, nog niet eerder in het buitenland. Ja, la, la, lá, la.