Italiaanse vis uit de oven

De herfst, dat weten veel mensen niet, is bij uitstek visseizoen. In het voorjaar zijn visjes vaak armetierig omdat het paaiseizoen is en seks en voortplanting, dat hoef ik u niet uit te leggen, kosten nu eenmaal een hoop energie. En dan hopen we maar dat de vissen er ook nog een beetje lol in hebben. Nee, dan het najaar. Dat is voor veel vissoorten de beste tijd, na een vrolijke zomer waarin ze zich lekker hebben volgegeten. Ideaal om ze dan te verschalken. In een ideale wereld dan, want hoewel we pal naast de Noordzee wonen, zijn wij nog altijd geen visminnend volkje. Wij eten niet eens 5 kilo per persoon per jaar, terwijl bijvoorbeeld de Spanjaarden het negenvoudige wegsmikkelen. De Portugezen zijn helemaal niet te houden, die verstouwen bijna zestig kilo vis de man. Er valt dus nog een wereld te winnen.

Ook al lijkt het beeld vrij stationair, een kleine verschuiving is er wel: vorig jaar aten we ietsje minder diepvriesvis en ietsje meer verse vis.

Als vis meteen na het vangen goed is ingevroren, is daar natuurlijk niks mis mee, maar alleen al vanuit praktisch oogpunt ben ik voorstander van verse vis. Die is namelijk veel sneller gaar. Neem nou Fishcuisine van kapitein Iglo, die moet 35 minuten in de oven. Met een vers stukje visfilet is dat hooguit de helft. Tuurlijk, daar staat tegenover dat u het lekkere laagje erop zelf moet fabriceren, maar dat kan ook al makkelijk van tevoren. Vorige week hadden we instapvis in een knapperig jasje, deze week doen we een jas van groente. Want vis en groente, die houden van elkaar. Voor ‘Italiaans’ is iedereen altijd wel te porren. Alleen kaas en vis, daar ben ik geen groot voorstander van, dus ik heb de mozzarella vervangen door courgette en voor nog wat extra dolce vita heb ik ook basilicum en olijven toegevoegd.

Uit een diepvriespakje Iglo Fish cuisine Italiano: alaska koolvis 41%, tomaten 20%, raapzaadolie, uien, paprika 5,2%, Edammer kaas 4,2% (melk), yoghurt (melk), verse kaasbereiding (verse kaas (melk), magere yoghurt (melk), tarwemeel, rijstzetmeel, mozzarella 2,1% (melk), water, kruiden, zout, knoflook, specerijen, aardappelzetmeel, suiker

Zelf maken? Nodig voor 4 personen: - 4 liefst mooie dikke stukken visfilet à ± 175 g (bijv. kabeljauw, heilbot) Dikke saus: - 1 blik tomatenblokjes (400 ml) - 1 grote rode paprika - 1 (gele) courgette - 100 g lekkere olijven - 1 grote ui - 2 knoflooktenen - 1 peperoncino (gedroogd chilipepertje) - handvol verse basilicum - scheut olijfolie - zout & peper uit de molen Oven voorverwarmen op 175 °C. Verhit een scheut olijfolie in een hapjespan en fruit daarin zachtjes de gesnipperde ui. Nu heeft u tijd om de paprika in miniblokjes te snijden (eerst reepjes, dan stukjes), hop, in de pan. Daarna mag de courgette ook in blokjes (eerst in vier stukken, die in de lengte in plakken, vervolgens reepjes en stukjes). Die mag ook in de pan, samen met de gehakte knoflook. Bak tot alles zacht begint te worden, reken in totaal op ± een kwartier. Roer de tomaten, zout, peper en verkruimelde peperoncino erdoor. Laat op middelhoog vuur 10 minuten lekker pruttelen tot een sappig, dik geheel. Roer op het laatst de olijven en de gehakte basilicum erdoor. Bestrooi de vis met zout en peper en leg in een ingevette ovenschaal. Verdeel het groentemengsel erover en ernaast. Dek af met alufolie en zet 15-20 minuten in de oven, afhankelijk van de dikte van de filets.