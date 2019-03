Italiaans operahuis La Scala stort Saudische miljoenen terug

Saudi-Arabië had in ruil voor financiële steun – 15 miljoen in de komende vijf jaar – een plek in het bestuur voor zijn cultuurminister gevraagd. De geldinjectie zorgde in Italië voor veel ophef. Activisten hekelden de beslissing van het prestigieuze theater om met een land in zee te gaan waar de mensenrechten regelmatig worden geschonden en vrouwen veel minder te zeggen hebben dan de mannen. Zij brachten de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi in het consulaat in Istanbul eind vorig jaar nog maar eens in herinnering.

Lees verder na de advertentie

Ontslag En ook politici bemoeiden zich ermee. Minister van binnenlandse zaken en Lega-partijleider Matteo Salvini drong er bij het theater op aan het geld te weigeren. De gouverneur van Lombardije, ook lid van Lega, ging nog een stap verder en vroeg om het ontslag van artistiek directeur Alexander Pereira. Dat zal niet gebeuren, reageerde de Milanese burgemeester, Giuseppe Sala. Pereira mag zijn termijn afmaken. Het bestuur van het operahuis besloot unaniem om het bedrag terug te storten

Wel liet de burgemeester weten dat de beslissing tot terugstorten binnen het bestuur, waar hij zelf ook deel van uitmaakt, unaniem tot stand is gekomen. Toekomstige samenwerking met Saudi-Arabië sluit Sala overigens niet uit. Ook een tournee van het orkest van La Scala door Saudi-Arabië in 2020 staat nog altijd in de planning. Sommige activiteiten kunnen de situatie in een land juist verder helpen, zei de burgemeester. Zo was het geld dat nu is teruggeven door het operatheater onder meer bedoeld voor het opzetten van een muziekschool voor jongens én meisjes. Sala wees er bovendien fijntjes op dat de Italiaanse regering en financiële instellingen nog altijd deals sluiten met Saudi-Arabië. Premier Giuseppe Conte zei eind vorig jaar bijvoorbeeld dat hij van plan was om wapendeals met het land op te schorten, maar tot nu toe lijkt dat nog niet te zijn gebeurd.

Lees ook: