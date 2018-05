Israël wint Eurovisie Songfestival

Waylon eindigde voor Nederland op een teleurstellende 18de plaats.

Het was dit jaar een bijzonder spannende editie, uitschieters zaten er niet tussen, en bij het oplezen van de douze points namens de internationale vakjury’s ontvouwde zich een ware nek-aan-nekrace. Maar Israël gold als één van de grote favorieten: voor aanvang van het liedfestijn stond het land tweede in de prognoses van de wedkantoren.

De Israëlische Netta Barzilai bracht een vreemd doch fruitig dansnummer, dat vooral zal bijblijven om de vreemde kipgeluiden die de Arabisch getinte beats omgeven. Haar kleurrijke verschijning ging er bij het Eurovisie-publiek in als een pastel de nata. Maar vooral de boodschap van het nummer zal de doorslag hebben gegeven. Het nummer had met het refrein – ‘I’m not your toy / you stupid boy’ – een actuele lading. Daarnaast liet Netta trots zien dat iedereen mooi is op zijn eigen manier, waarmee het naadloos aansluit bij de volbloed Eurovisie-klassiekers.

“Dank voor het accepteren van verschillen tussen mensen”, gilde ze in tranen uit nadat duidelijk werd dat ze bovenaan eindigde. “Dank voor het vieren van diversiteit! Ik hou van mijn land!”

Teleurstelling voor Avrotros

Voor Waylon en de organiserende omroep Avrotros eindigt het vrolijke liedfestijn dan toch in mineur. Toen de zanger vanochtend op de bus stapte richting de Altice Arena, zei hij nog vol overtuiging voor de winst te gaan. Anders zou er in ieder geval een top-5 plek in zitten, zei hij. Voor Waylon, songfestivalroyalty sinds hij in 2014 samen met Ilse DeLange tweede werd in Kopenhagen, is de 18de plek toch beneden zijn stand. Zeker omdat hij vanavond wederom bewees één van de beste zangers van het festival te zijn.

Zelf reageerde de zanger gelaten, toen hij even na afloop de pers te woord stond. "Ik vind dat we deze plek niet hebben verdiend, maar het is zoals het is. Maar teleurgesteld ben ik zeker niet. Ik ben trots op wat we hebben gedaan, op wat we hebben laten zien." Israël noemde hij een terechte winnaar, maar hij vond het jammer dat er met zo'n lied weinig zal veranderen aan het circus.

