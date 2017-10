Ishiguro wint Nobelprijs voor literatuur

De 62-jarige auteur is in de Japanse stad Nagasaki geboren. Hij verhuisde op zijn vijfde naar Engeland. Hij won eerder al de prestigieuze Booker Prize.

Volgens de jury legt Ishiguro, 'in romans met een grote emotionele kracht, de peilloze diepte bloot onder ons illusionaire gevoel van verbinding met de wereld'. Terugkerend thema in zijn werk is volgens kenners de pijnlijke verbintenis tussen beschamende gebeurtenissen, zwijgen, valse herinneringen en eenzaamheid.

Ishiguro's bekendste boek is het historische drama 'The Remains of the Day' uit 1989, dat vier jaar later werd verfilmd met Anthony Hopkins als butler. In 2010 verscheen ook een speelfilm naar zijn roman 'Never Let Me Go', een dystopisch romantisch drama over gekloonde mensen die organen moeten doneren.

De prijs bedraagt omgerekend 1,1 miljoen euro. Vorig jaar ging de Nobelprijs voor literatuuur naar muzikant Bob Dylan.