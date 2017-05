Is 'veel van hen' goed of niet fout?

Nou vind ik dat eigenlijk een oninteressante discussie, want we hebben het over iets wat heel vaak voorkomt en wat nauwelijks ooit iemand opvalt, dus waar hebben we het over. Maar goed, het was in de context van een eindexamen Nederlands en als je nou ergens zout op slakken zou willen strooien dan kun je aan die context misschien enige legitimatie ontlenen.

Ik houd het erop dat er geen argumenten zijn om 'veel van hen' af te wijzen

Veel mensen kwamen aandragen met een officieel taaladvies van de Taalunie om 'velen van hen' te gebruiken. Dat advies gaat echter alleen over de vraag of je bij 'vele(n) van hen' die 'n' moet schrijven. Het antwoord is ja, want 'vele(n)' is hier zelfstandig gebruikt (je kunt er niet iets als 'vele mensen van hen' van maken), en het gaat over mensen, dus het moet met een 'n.'

Dat advies gaat echter niet over de keuze tussen 'veel' en 'velen.' Hooguit zou je kunnen concluderen dat 'velen van hen' in elk geval correct is, maar niet dat 'veel van hen' fout is.

Staat dat dan wel ergens? Welnu, ik heb dat nergens kunnen vinden, dus we kunnen het alleen beredeneren.

In plaats van 'veel' kun je ook zeggen 'twee van hen.' 'Twee' is een telwoord, en 'veel' is ook een telwoord. Als 'twee van hen' goed is (en niemand zal daaraan twijfelen), waarom zou 'veel van hen' dan niet kunnen? Ik kan daar geen goede reden voor verzinnen.

Ik houd het erop dat er geen argumenten zijn om 'veel van hen' af te wijzen. Het wordt nergens expliciet goedgekeurd, maar ook nergens afgekeurd.

