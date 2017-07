Is taalbeheersing kennen of kunnen?

De meeste lezers vonden 'Ik ken Duits' wel beter, maar toch vonden ze allemaal dat daar eigenlijk ook iets mis mee is. Interessant!

Lees verder na de advertentie

Het officiële taaladvies is glashelder: alleen 'Ik ken Duits' is goed. Maar hoe komt het nou dat zo veel taalgebruikers daar een ongemakkelijk gevoel bij krijgen? Dat ligt volgens mij aan de aard van die kennis.

Als je een taal kent, dan heb je een zekere kennis van de woordenschat en de grammaticale regels. Meestal is dat niet eens bewuste kennis. Als het goed is, sta je bij het spreken van je moedertaal bijvoorbeeld bijna nooit stil bij alle woordenboekbetekenissen van de woorden die je gebruikt, en je zit ook niet voortdurend bewust woordvolgordes te berekenen of vervoegingen uit te puzzelen. Dat doe je allemaal vanzelf.

Bij het leren van een vreemde taal komt er soms een beetje bewuste kennis aan te pas: je leert misschien woordjes van buiten, of je let extra op bij de grammatica, maar het streven is dat het zo veel mogelijk automatisch gaat. Dat betekent dat bij het 'echt kennen' van een taal meer komt kijken dan bewuste kennis: je moet ook een zekere vaardigheid verwerven.

Bij kennis past het woord 'kennen,' bij vaardigheid past 'kunnen'. Daarom klinkt 'Ik ken Duits', hoewel correct, voor veel mensen onvolledig, en neigen zij tot 'Ik kan Duits'. Maar dat is ook niet compleet, en nog officieel fout ook.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.