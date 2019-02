Is ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen écht het beste nummer ooit? Als ex-muziekrecensent van deze krant neig ik naar: nee, een langdradige draak. Mensen stemmen erop, omdat dat nou eenmaal zo hoort. Maar als ik het omslagverhaal van deze Tijd moet geloven, blijf ik voorlopig een roepende in de woestijn.

Is Hill Farmstead echt de beste brouwerij ter wereld? In de jaarlijkse ranglijst van brouwerijen door de online-biercommunity RateBeer is de eerste plek standaard gereserveerd voor de brouwerij uit de Amerikaanse staat Vermont. Of is dit het alcoholische equivalent van Queen? Hopeloos overschat, maar niet van die eerste plek te rammen?

Droog en hooiachtig

Op de site van de brouwer zien we bebaarde mannen met houthakkersoverhemden, en lezen we ronkende woorden over lokale tradities: veel bieren zijn genoemd naar voorvaderen van de oprichter, die in de negentiende eeuw al iets met bier deden. Er is ook een op de filosoof Nietzsche geïnspireerde serie. Een biertje met de naam ‘Birth of Tragedy’, dat staat garant voor een avond die goed uit de hand loopt.

Maar zie hier in Nederland maar eens een flesje te scoren. Zelfs bij de onvolprezen Bierkoning in Amsterdam hebben ze geen volbloed Hill Farmstead in de schappen. Bij navraag toveren ze wél een fles La Vermontoise uit een hoekje. Een saison, gebrouwen door de Waalse brouwerij Blaugies, samen met Hill Farmstead.

Saisons werden vroeger gebrouwen voor seizoensarbeiders die hielpen met de oogst. Het is een stijl waar brouwers alle kanten mee op gaan: kruidig en diep, of juist sprankelend, droog en hooiachtig. La Vermontoise voegt zich in die laatste categorie, en zo drink ik ze het liefst: je sluit je ogen, en waant je op het land. La Vermontoise is een heel aangename kennismaking, maar toch vooral met hoofdbrouwer Blaugies. De zoektocht naar onversneden Hill Farmstead gaat nog even door.

Blaugies & Hill Farmstead - La Vermontoise www.sterk.amsterdam € 4,99

