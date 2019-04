Is het woord ‘heikel’ bezig om ‘hachelijk’ te verdringen?

Niet toevallig ging de taalrubriek afgelopen donderdag over hachelijk, want in bepaalde contexten (zoals ‘een hachelijke kwestie’) is dat woord ­inderdaad synoniem met heikel.

We hebben het woord overgenomen uit het Duits, waarin heikel oorspronkelijk kieskeurig of meer in het algemeen lastig betekende

Heikel werd in 1984 ­opgenomen in de Dikke Van Dale en moet in de ­jaren daarvoor dus algemeen gangbaar geworden zijn. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal doet met voorbeelden uit 1972 en 1974 (heikele vragen, kwesties) vermoeden dat heikel (netelig, precair, ­delicaat) pas in de jaren zeventig courant geworden is.