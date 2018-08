Is er een morbide ondergangsstemming in Nederland gevaren?

1. Bach, 'Matthäus Passion'

2. Mozart, 'Requiem'

3 Fauré, 'Requiem'

4, Arvo Pärt, 'Spiegel im Spiegel'

5. Pergolesi, 'Stabat Mater'

6. Ten Holt, 'Canto Ostinato'

7. Allegri, 'Miserere'

8. Purcell, 'Dido and Aeneas'

9. Fauré, 'Cantique de Racine'

10. Strauss, 'Vier letzte Lieder'

Ik zou met vrij grote stelligheid gezegd hebben dat het hier de hitlijst van uitvaartverenigingen betreft, maar nee, het is de toptien van de NPO4 Hart en ziel lijst 2017, de favoriete nummers van afgelopen jaar, bijeen gekozen door luisteraars naar onze klassieke zender.

Wat is er aan de hand met Nederland, moeten we ons zorgen gaan maken? Heerst er een morbide ondergangsstemming? Zeven van de tien nummers onvervalste rouwmuziek, Strauss' 'Vier letzte Lieder' mwah, en Ten Holt en Pärt van de meditatieve soort - op een YouTubefilmpje met Pärts 'Spiegel im Spiegel' zag ik een zonsondergang, een vlinder, een zondoorschenen woud en meer van dat soort stemmingsspul. Het ziet er naar uit dat we ongemerkt in een donkere, beschouwelijke stemming zijn geraakt.

Overmatige levenslust

Hielden we vroeger nog wel eens van een concertje van Vivaldi of de Italiaanse symfonie van Mendelssohn, dat komt er tegenwoordig niet zomaar meer bij ons in. Terug naar wat in mijn jeugd 'ernstige' muziek heette, of 'zware' muziek, zoals mijn opa, die wel van een hups deuntje hield, het noemde.

En het is waar, Schubert zei het al: 'Bestaat er dan opgewekte muziek? Ik ken ze niet.' Maar goed, dat was Schubert. En waar zijn de instrumentale stukken gebleven? Geheide krakers als Elgars 'Nimrod variatie', 'The lark ascending' van Vaughan Williams, Barbers 'Adagio for strings' of het toch ook niet al te vrolijke 'Adagio' uit Mahlers Vijfde. We willen niet alleen rouwmuziek maar we willen het ook vocaal, de menselijke stem. Geen abstracte klanken maar muziek met een verhaal en dan liefst een lijdensverhaal.

Ik ben er nog niet uit wat deze welbespraakte begrafenisstemming precies te beduiden heeft: is het de nijpende toestand in de wereld, de klimaatverandering, de financiële crisis, de zorgen in de ouderenzorg, waart de dood te zichtbaar rond in ons leven? Of is het een meer algemeen besef van 'gedenk te sterven', een reactie op de overmatige levenslust van de afgelopen decennia? Een nieuwe vorm van religieus denken?